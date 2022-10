Folytatódott az a csökkenő tendencia, amely az elmúlt háromnegyed évben jellemezte a hazai nagyvállalatok várakozásait.

A K&H nagyvállalati növekedési index – amely a magyarországi, kétmilliárd forint feletti árbevétellel rendelkező cégek következő egy évre vonatkozó várakozásait vizsgálja – a harmadik negyedévben elérte eddigi legalacsonyabb értékét, mínusz 15 ponton áll.

A koronavírus-járvány legkritikusabb időszakánál is sötétebben látják a folytatást a hazai nagyvállalatok. Az eddig jellemző csökkenést is felülmúlva legutóbb nagy mértékben romlottak a várakozások. A második negyedévhez képest 12 ponttal csökkent a K&H nagyvállalati növekedési index, ami az eddigi legnagyobb visszaesés egy negyedév alatt. Ennek oka, hogy saját cégük kilátásait és a gazdaság egészét nézve is borús képet látnak maguk előtt a nagyvállalatok – mondta Rajna Gábor, a K&H Üzleti ügyfelek divízió vezetője.

A kereskedőknek a legrosszabb



A nagyvállalatok várakozásai cégméret, szektor és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül egyaránt csökkentek, a kereskedelmi cégek azonban lényegesen rosszabbnak ítélik saját helyzetüket más szektorokhoz képest. A vállalati részindex a kereskedőknél mínusz 11 ponton áll, míg a szolgáltatók esetében nullánál, az ipari cégeknél pedig mínusz 2 ponton van a mutató.

Jó hír viszont, hogy eddig nem változott érdemben a munkaerő-felvételt, illetve elbocsátást tervező cégek aránya. Jelenleg nagyjából minden nyolcadik cég (13 százalék) tervezi növelni dolgozói létszámát és csak 6 százalék gondolkodik leépítésben.