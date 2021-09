A külföldi kiállítók részvétele nehézségekbe ütközik, már most is sokan nem vállalkoznak tömegrendezvényen való megjelenésre, utazásra. A zárt térben tervezett eseményeknél nem tudjuk betartatni a maximum 500 fős látogató létszámot, a csoportos, termekben zajló beszélgetések kivitelezése is korlátokba ütközik - írja közleményében az MKKE.

A sikeres Ünnepi Könyvhét megrendezése és megtartása után vagyunk, és a továbbiakban nem szabad figyelmen kívül hagynunk az egyre fokozódó egészségügyi kockázatot, ami tendenciáját tekintve novemberre erőteljesebb is lehet - fogalmaz az MKKE.

Mint kifejtik, az egyesülés munkatársainak több mint féléves munkája fekszik a Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítésében, de ők is egyetértenek abban, hogy nem vállalható az egészségügyi következménye egy zárt térben zajló több napos rendezvénynek.