Közel kétmilliárdos osztalékot vettek ki a lélegeztetőkön meggazdagodott cégből

A kormány által 300 milliárd forintból összevásárolt közel 17 ezer lélegeztetőgépből eddig csak 2,5 ezer jutott el a kórházakba. Ez azt is jelenti, hogy a járvány csúcsán, a harmadik hullám alatt sem kellett ennél több. Az egyik lélegeztető-szállító cégnek, a Pannon Cargónak a gépek beüzemelése is sok pénzt hozott - derítette ki a HVG. A cég nyeresége 4900-szorosára nőtt tavaly, a tulajdonosok ki is vettek belőle közel kétmilliárdos osztalékot.