A Magyar Bankholding stratégiájának kiemelt fontosságú eleme a digitális bankolás, amely nemzetközileg is élenjáró fintech megoldások bevezetését jelenti. Ennek megfelelően a csoportnál folyamatban van egy innovatív, a felhasználói élményt új szintre emelő új digitális bank felépítése, amelynek első termékei az idei év végén lesznek elérhetőek a magyar piacon az ügyfelek számára.

A Bankholding tagbankja, az MKB Bank és a Thought Machine között most létrejött megállapodás eredményeképp az egyesült bank a Thought Machine banki alaprendszere, a Vault segítségével hozza majd létre és működteti az új digitális banki platformot, illetve a lakossági digitális banki termékek teljes skáláját, a magyar piacon elsőként használva ezt a felhőalapú technológiát.

Az együttműködés az első jelentős lépése annak a digitális áttörésnek, amely a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék csoport fúzióját kíséri. A bankcsoport az IT fejlesztésekkel az ügyfélélmény drasztikus növelése mellett a költségek optimalizálását is célozza, ezáltal biztosítva a kedvezőbb árazású megoldásokat az ügyfelek számára. Az új digitális platform nemcsak a hazai bankszektorban lesz kiemelkedő, de a magas minőségű szolgáltatások révén a külföldi neobankokkal is felveszi majd a versenyt.

A Budapest Bank március utolsó napján olvad be az MKB Bankba, a Takarék csoport pedig jövőre integrálódik a pénzügyi intézménybe. Az ügyfeleknek nem lesz teendőjük, annyi lesz a változás, hogy áprilistól a Budapest Bank és az MKB Bank kliensei immár a másik hitelintézet fiókjaiban is intézhetik majd az ügyeiket. A pénzügyi csoport lízingcégei már január 1-jén egyesültek Euroleasing néven.