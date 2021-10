„Az EQB gyártásának kecskeméti elindításával folytatódik a Mercedes-Benz elektromos offenzívája a globális gyártási hálózaton belül. Az EQS után az EQB a második új elektromos jármű, amelynek sorozatgyártása ebben az évben indult. 2022-ben három kontinens hét gyártási helyszínén, összesen nyolc Mercedes-EQ elektromos modell gyártása kezdődik meg. Digitális, rugalmas, hatékony és fenntartható gyártás: a Mercedes-Benz aktívan alakítja és előre mozdítja a jövő autógyártását” – hangsúlyozta a cég közleménye szerint Jörg Burzer, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, termelési és ellátási láncért felelős vezető Kecskeméten.

Az autóipar forradalmi megújuláson megy keresztül. Az elektromobilitásra való átállás meghatározza az járműgyártás jövőjét, és az autóipart a jövő iparágává teszi – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A EQB is bizonyítja Magyarország eredményeit, és ezúton szeretném megköszönni a Mercedes-Benz gyár csapatának, hogy a kecskeméti gyár működését sikertörténetté tették. Ami ezeken a gyártósorokon történik, az Kecskemét és Magyarország közös sikere – tette hozzá Szijjártó Péter.

„A német autóipar számára fontos helyszín Magyarország, ahol munkahelyeket hoz létre, serkenti a gazdasági növekedést és ezáltal gondoskodik a jólét megteremtéséről. Az új gyártósorral, amelyen a tisztán elektromos SUV-k készülnek, a Mercedes-Benz hozzájárul az autózás fenntartható és környezettudatos jövőjéhez. Sőt, a töltési infrastruktúra energiahálózatokkal való összekapcsolása révén az elektromobilitás fontos alkotóelemévé válik az energiarendszer átalakításának, nemcsak Magyarországon és Németországban, hanem egész Európában és világszerte egyaránt” -mondta Johannes Haindl, a Német Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete.

Fejlesztettek Kecskeméten

A Mercedes-Benz az évtized végére a márka minden szegmensben készen áll az elektromos átállásra, ahol ezt a piaci körülmények lehetővé teszik; folyamatosan integrálja a Mercedes-EQ modelleket az üzemeinek termelésébe. A kecskeméti gyárban összesen több mint 100 millió euró értékű beruházás valósult meg.

Kecskeméten az első elektromos modell gyártása a már meglévő gyártósorokon zajlik. A tisztán elektromos modell gyártása kapcsán a gyár dolgozói különböző továbbképzéseken vettek részt. Ezenkívül egy mindössze 17 ezer négyzetméteres csarnokrészen megépült a legújabb generációs, nagy hatékonyságú karosszéria gyártósor. A termelésirányítási rendszer kibővítésének köszönhetően már az első gyártási állomástól kezdődően előre meghatározott sorrendben készülnek a karosszériák.

Történelmi pillanatról beszélt az ügyvezető is

A Mercedes-Benz gyár kecskeméti gyártósorain immár valamennyi meghajtás szerepel a klasszikus belső égésű motoroktól a plug-in hibrideken át a tisztán elektromos meghajtásig. A vállalat azon döntése, hogy a tisztán elektromos kompakt SUV gyártását Kecskemétre hozta, fontos mérföldkő a magyarországi gyár számára, egyben garancia arra is, hogy a magyarországi helyszín a Mercedes-Benz Cars rugalmas, globális gyártási hálózatának fontos pillére marad hosszú távon is.

„A magyarországi járműgyártás során most először készülnek sorozatgyártásban tisztán elektromos autók, ami történelmi pillanat számunkra. Büszke vagyok, hogy most már ez mérföldkő is örökre a Mercedes-Benz és a mi kecskeméti gyárunk nevével fonódik össze. A sikert az teszi számomra különlegessé, hogy a világjárvány idején jelentkező kihívások ellenére is az eredeti terveknek megfelelően el tudtuk kezdeni a sorozatgyártást. Mindezt a gyár nagyszerű csapatának köszönhetjük, akik ezt a feladatot is a híres kecskeméti szellemiségben vitték véghez, mi ezt ’Spirit of Kecskemétnek’ nevezzük” – mondta a cég közleménye szerint Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.