Áremeléssel is járna a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) egyik javaslata, amellyel javítanák a hazai gyógyszertárak jövedelmezőségét - írja a Népszava. A gyógyszertárak jövedelmezőségét javító javaslatukban 17 milliárdos állami többletforrással és a lakossági térítési díj 3-4,5 milliárdos emelésével kalkuláltak. Ezt azzal indokolták, hogy tíz éve változatlan kiskereskedelmi árrést számolhatnak fel a támogatott készítmények után.

A patikák forgalmának 60 százalékát ezek a termékek adják. Most összesen körülbelül 52 milliárd forint az az összeg, amit a támogatott szerek forgalmazásáért a patikák kapnak. Az általuk javasolt új, sávos árréssel 73 milliárd forint jutna nekik. Ennek részeként a betegek számára átlagosan 3-120 forinttal drágulna egy doboz gyógyszer.

A Covid-19-járvány, a háború, az infláció jelentősen növelte a gyártók és a nagykereskedők költségeit is. Emellett hazai támogatási politikai is sújtja őket: 2008 és 2021 között a forgalomba lévő közfinanszírozott generikus gyógyszerek közül több mint 1600-nak átlagosan 20,5 százalékkal csökkent az ára. Az érintett készítményeket az európai piacon is csak annyiért tudták értékesíteni, amennyit azokért hazai biztosító fizetett, erre pedig a nem fenntartható piacokon termékkivonással tudnak csak reagálni.