Az NKP megy, a zöld kötvények maradnak: megjelent a Zöld Kötvény Kibocsátási Útmutató

Habár a 2019-ben indított Növekedési Kötvényprogram elsősorban a vállalatikötvény-piac likviditásának növelését célozta meg, a jegybanki vásárlások az elsődleges cél mellett számos egyéb módon is segítették a magyar gazdaság versenyképességének javulását. Ezek egyikeként szerves módon képződött meg és épült ki a zöld vállalati kötvények piaci alszegmense is, az MNB vállalatikötvény-portfóliójában pedig jelenleg már nemzetközi összevetésben is figyelemre méltó a zöld minősítést szerzett adósságinstrumentumok részaránya. Az MNB MT 2021 decemberében a jegybanki vállalatikötvény-vásárlások lezárásáról döntött. Ugyanakkor továbbra is fontos a jövőbeli piaci alapú zöldkötvény-kibocsátások megvalósulása, ennek elősegítésére pedig az MNB Zöld Kötvény Kibocsátási Útmutatót tett közzé. Az útmutató bemutatja a minősített, zöld célokat szolgáló kötvénykibocsátás lépéseit a további sikeres kibocsátások biztosítása érdekében.