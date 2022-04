Légi személyszállítás lesz a fő tevékenysége a Mol cégcsoport legújabb tagjának, a Mol Transportation Services Kft.-nek - adta hírül a hvg360.

A cégbejegyzési adatok alapján a 3 millió forint jegyzett tőkével alapított kft. légi szállítóeszköz kölcsönzésével és légi szállítást kiegészítő szolgáltatással is foglalkozik majd.

A vállalkozás két ügyvezetője eddig is a Molnál dolgozott: Bostai Gabriella egyebek között az olajvállalat üdültetéssel foglalkozó cégénél tevékenykedett, Szűcs Ágnes pedig projektmenedzser a társaságnál.

Orbán Viktor miniszterelnök terveinek megvalósításában is részt vesz a Hernádi Zsolt vezette Mol, egyebek mellett közreműködnek a Budapest Airport visszavásárlásában, a magyar állam és Jellinek Dániel az elmúlt években a NER-vállalkozókkal is üzletelő ingatlanos milliárdos részvételével. A projekt az áprilisi országgyűlési választás alatt leállt, de a kormányzati szándék továbbra is megvan a megvásárlásra.