Kötelező védettségi igazolvány, motiváció - az akadémia elnöke javaslatokat tett a kormánynak

Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke számos javaslatot tett a kormánynak, hogy felkészüljön az ország a negyedik hullámra. Javasolja a védettségi igazolvány kötelezővé tételét bizonyos szolgáltatások eléréséhez, de azt is, hogy a szegényebb, elzárt területen lévőket is motiválják az oltakozásra. Valamint azt is fontos lépésnek tartja, hogy eltöröljék a kötelező regisztrációt.