A korlátozások feloldásával és a leállított szektorok újraindulásával a gazdasági helyzet is elkezdett stabilizálódni, ennek következtében rengeteg új álláshirdetés került ki a piacra: májusban a valaha volt legtöbb, megközelítőleg 18 ezer betöltetlen álláshely volt az állásportálon.

Az egy álláshirdetésre jutó jelentkezők száma tavaly jelentősen, 75 százalékkal nőtt a 2019-es évhez viszonyítva, miközben a hirdetések mennyisége 24 százalékkal csökkent. 2021 júniusára viszont szinte teljes visszarendeződés figyelhető meg: egy hirdetésre jóval kevesebben - egyes kategóriákban akár feleannyian - jelentkeznek, és egyre több területen alakult ki újra munkaerőhiány - írták saját adataik alapján.

Az állásportál szerint az adatrögzítő pozíció népszerűsége töretlen. A titkár-titkárnő kategória 2019-ben még csak a hetedik, tavaly már a harmadik volt a rangsorban. A népszerű szakmákat egyebek mellett a recepciós, grafikus- képszerkesztő és a személyi asszisztens követi.

A nyári szezon indulása és az újranyitás idején nagy kihívást jelent pincéreket, szakácsokat találni, kiemelten a Balaton környékén. Az orvos és a szakorvos kategóriában is kevés a jelentkező, és munkaerőhiány jelentkezik a szakmunkáknál - kőműves, karosszérialakatos, esztergályos, hegesztő, lakatos - a mérnököknél, adótanácsadóknál, IT szakembereknél is.