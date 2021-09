A Magyar Nemzeti Bank szívesen látná, ha megújulna a lakossági állampapírok piaca, az ÁKK azonban rövid távon nem tervez drasztikus változtatásokat. A három éve beharangozott nyugdíjkötvény bevezetése nincs napirenden, arra nem érdemes várniuk a befektetőknek – számolt be az Azénpénzem.hu a Portfolio öngondoskodás konferenciájáról.

Három éve Barcza György, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) akkori vezérigazgatója beszélt először a nyugdíjkötvényről, amivel az állam beléphetne a nyugdíj-megtakarítások piacára. Ekkor még kevés részlet volt ismert, de nem sokkal később, 2019 februárjában az ÁKK vezérigazgatója már újabb részleteket is elárult a készülődő nyugdíjkötvényről, amely a Babakötvényhez lett volna hasonló. Az ötletet ekkor még Varga Mihály pénzügyminiszter is támogatta, jelezve, hogy folyik az előkészítés.

Aztán mégsem ez, hanem a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), a szuperállampapír debütált a kötvénypiacon 2019 júniusában. Hatalmas sikert aratott az új termék, amely az ötéves futamidő alatt lépcsős rendszerben 3,50-6,00 százalékos hozamot kínált. Igaz, eleinte főleg privátbanki ügyfelek vették több tíz- vagy százmilliós nagyságrendben már megvett papírjaikat fedezetként felajánlva, vagyis lombardhitelezve. De később a lakosság is rákapott: az ÁKK adatai szerint augusztus végén 5989,7 milliárd forint volt az állomány.

A nyugdíjkötvényről viszont azóta nem jött ki új részlet. A szerdai eseményen viszont Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke arról beszélt, hogy a lakossági pénzügyi megtakarítások tavalyi és idei növekedésében a moratóriumnak is szerepe volt. De ahogy eredetileg a készpénzt kellett volna felszívnia a MÁP+-nak, úgy ez nem jött össze: az emberek készpénzben takarékoskodnak. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, szerinte az öngondoskodásban is minél inkább intézményesített megtakarításokra lenne szükség. Éppen az MNB továbbra is kiáll korábban javasolt jóléti alap koncepciója mellett, amely segítene elkerülni a közepesen fejlett országok csapdáját, és segítené az előrelépést.

Ebbe beletartozhatna a nyugdíjkötvény is, de úgy fest, az ÁKK és a kormány egyelőre elengedte azt. Kadocsa Balázs, az Államadósság Kezelő Központ Lakossági Értékesítést Támogató Főosztályának főosztályvezetője elmondta: a jelenlegi állampapír-piaci portfóliót megfelelőnek tartják, van rövid, közép-, és hosszú távú termékük is, van fix kamatozású és inflációhoz kötött, így nem látják szükségét új terméknek, majd külön ki is mondta, hogy a nyugdíjkötvény nincs napirenden.