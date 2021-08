"Bízunk benne, hogy más magáncégek is követni fogják a példánkat annak érdekében, hogy minél kevésbé érintse a negyedik hullám Magyarországot." — idézi a közlemény Friedman Victort, a Pizza Me egyik alapítóját. "Ahogy oly sokakat, az előző hullámok súlyosan érintettek minket is, és most már nem szeretnénk több halálesetről hallani sem a Pizza Me közösségen belül, sem azon kívül; valamint nem szeretnénk ismét odaállni a dolgozóink elé, hogy sajnos bizonytalan időre be kell zárnunk. Így meg kell tennünk, ami tőlünk telik, képviselnünk kell az oltás ügyét, amely jelenleg az egyetlen igazolt módszer a járvány megfékezésére."

A kampányt egy hete publikálták a Pizza Me Facebook és Instagram oldalán, és bár nem maradnak el az oltásellenes, esetenként gyűlölködő kommentek, a reakciók kétharmada pozitív. Az ajándék szeletet eddig nem igényelték sokan, de a szervezők bíznak benne, hogy az ősz kezdetével nő majd az oltási kedv. Az oltásösztönző üzenet eddig több mint harmincezer emberhez jutott el.

A Blikk szerint a Facebookon az egy hete megjelent poszt alatt már ki is tört a háborúskodás a kommentelők között.