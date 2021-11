A koronavírus első hulláma óta újra növekedési pályára állt a hazai cégszám a kényszertörlési eljárások szüneteltetésének következtében, de az elmúlt másfél év trendje újfent megtörni látszik 2021 őszén.

A kényszertörlési eljárás nagyon leegyszerűsítve a részben passzív, adminisztratív kötelezettségeiket sem teljesítő cégek törlésére irányuló eljárás, ami azonban átfordulhat felszámolássá is, ugyanakkor alapvetően a cégbázis tisztítását szolgálja - derül ki az Opten közleményéből.

Ez a tisztogatás szünetelt az elmúlt bő egy évben, de az eljárások újraindulásával a takarítás egy ideiglenes, de komoly nagyságrendű cégtörlési hullámot generálhat.

Októberben már 2472 cégtörlést tett közzé a cégbíróság, ami 1 éves rekordnak számít. A cégtörlések száma ugyanakkor 4-5 éves távlatban még mindig viszonylag alacsonynak számít, de a trend további növekedést jelez előre.

Jelen pillanatban azonban a cégalapítások száma még mindig valamivel magasabban van, mint a megszűnő társas vállalkozások száma.

Októberben 2579 cégalapítás került közzétételre, ami némileg ugyan elmarad az elmúlt hónapok átlagától, de 2-3 éves távlatot nézve viszont erős értéknek számít.

Csak induló kényszertörlési eljárásból 4289 került közzétételre, ami mintegy 5 éves rekordnak számít, és többszöröse a COVID előtti havi értékeknek is. Utoljára 2014 környékén volt hasonlóan magas a kényszertörlési eljárások száma, és akkor is csak néhány hónapon keresztül volt ilyen magas az érték - írja az Opten.

Idén év végére azonban vélhetően a 2014-es kényszertörlési rekordok is meg fognak dőlni, hiszen az induló eljárások száma exponenciálisan emelkedik az elmúlt hónapokban.

A kényszertörlés alá került társas vállalkozásoknak még viszonylag kis része került tényleges törlésre, a törlési hullám még mindig csak a felfutó fázisban van.

A cégtörlések száma várhatóan 2022 január- február környékén fog csúcsosodni, amikor szezonalitási okok miatt amúgy is magas lenne ez a szám és tömegesen szűnnek meg végelszámolási okokból is társas vállalkozások is.

A nagytakarítás ugyanakkor messze nem egyformán érinti a különböző iparágakat. Arányaiban rendkívül sok a megszüntetésre irányuló eljárás az építőiparban, a kereskedelemben és az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységű cégek körében.

Ez utóbbiba tartoznak többek között a kölcsönző és közvetítő társaságok, de megtalálhatók itt építményüzemeltetők és rendezvényszervező vállalkozások is. Ezeken a területeken egyetlen hónap leforgása alatt a vállalkozások több mint 1 százaléka került megszüntetésre irányuló eljárás alá, ami extrém magas havi értéknek számít. Az induló eljárások magas száma alapvetően a COVID hatásainak tudható be, ezeket a területeket igen érzékenyen érintette a gazdasági hullámvölgy - írja az Opten.