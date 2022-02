Azonnali állami beavatkozást sürget, és legalább 2022. június 30-ig forrást is szeretne a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és húsz vasútvállalat az elszálló villamosenergia-árak negatív hatásainak tompítása érdekében közös nyilatkozatában - írja a Világgazdaság, amely egyelőre nem kapott választ az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, hogy a kérésre van-e fogadókészség a kormány részéről.

A vasútvállalatok - amelyek évente több mint 50 millió tonna árut szállítanak - már a létükért küzdenek. Olyan drága a vontatási energia, hogy emiatt bármelyik pillanatban összeomolhat a vasúti árufuvarozási piac. Az vezetett a mai helyzetig, hogy a tavaly januárihoz képest mostanra drasztikusan megnőtt – megháromszorozódott – a vontatási energia díja.

Ez önmagában is nagy csapás a vasútvállalatoknak, amelyek közvetlen működési költségein belül az energiaköltségekre már az áramárrobbanás előtt is mintegy 20 százalék jutott. További ok, hogy eközben a gázolaj ára egy év alatt „csak” 14,3 százalékkal nőtt, valamint, hogy bár a vasúti áruszállítás a közútinál sokkal energiahatékonyabb, az állam mégis a közúti fuvarozást támogatja évente több mint 30 milliárd forinttal.