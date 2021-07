Az OTP Egészségpénztár elsőként vezette be az elektronikus cafeteria juttatást még 2008-ban, az OTP Egészségkártyát. Ezt követően számos elektronikus befizetési lehetőséget tett elérhetővé a pénztártagok számára. Rendelkezésre áll többféle bankkártyás fizetési opció, mint például a telefonos applikációk segítségével intézhető mobilfeltöltés, vagy az ügyfélportálról indítható online bankkártyás befizetés is, akár automatikus módban. Emellett választható az átutalás is.

2020-ban, amikor az egészség rendkívüli figyelmet kapott, az elektronikus pénztári befizetési formák igénybevétele nagymértékben megnövekedett. Ennek köszönhetően az OTP Egészségpénztárhoz beérkező befizetések összege korábban sosem látott rekordot ért el, ugyanis az egyéni és munkáltatói befizetések révén 12,5 milliárd forint érkezett az egészségpénztári számlákra, előbbi aránya 82 százalék, míg utóbbié 18 százalék volt a tavalyi év során. 2021 első hat hónapjában pedig 27 százalékkal több befizetés érkezett a pénztárhoz, mint a tavalyi év azonos időszakában.

Annak ellenére, hogy az elektronikus befizetés egyre népszerűbb, a szolgáltatások kifizetésekor még sokan a korábban megszokott fizetési formákat választják a kártyás fizetés helyett.

„Az egészségkártya egyszerre szolgál azonosítóként és fizetőeszközként is, utóbbit kihasználva ráadásul a pénztártagok tranzakciós költség nélkül tudják megtéríteni egy-egy szolgáltatás árát. Bár egyelőre még azt látjuk, hogy az elmúlt években nem változott a kártyahasználók aránya, csupán 10-ből 4 pénztártag választotta az egészségkártyás fizetés előnyeit, az idei évben drasztikus változás várható, mondhatni kártyás forradalom következik majd a megnövekedett forrás és a belépők új, fiatalabb generációjának köszönhetően” – mondta Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

A családtagok kedvezményezettnek jelölése ugyan rendkívül népszerű a pénztártagok körében az adó-visszatérítés maximalizálása miatt, mégis kevesen vannak, akik társkártyát is igényelnek számukra. Az Egészségpénztár tagjainak mindössze 1 százaléka döntött úgy, hogy családtagja számára társkártyát igényel egészségpénztári egyenlegéből. A befizetésekre igényelhető évi 20 százalékos adó-visszatérítés a kedvezményezettek és a társkártyák esetében is érvényesíthető az éves személyi jövedelemadó bevallás időszakában, maximum 150 000 forintig.