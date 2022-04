Tízből közel kilenc magyar havi 15 ezer forintnál kevesebbet költ egészsége megőrzésére, vagyis vitaminokra, testmozgásra, kezelésekre. Közel 40 százalék esetében a havi 5 ezer forintot sem éri el ez az összeg. Ezen a téren a férfiak és a nők között nincs szignifikáns eltérés.

A válaszadók többsége (61 százalék) nem vett igénybe az utóbbi egy évben magánorvosi ellátást, akik igen, azok közül valamivel kevesebben voltak szűrővizsgálatok miatt magánorvosnál, mint betegség kezelése céljából, tízből egy ember pedig mindkét okból.

A megkérdezettek csaknem fele (47 százalék) ugyanakkor volt már olyan helyzetben, ahol úgy érezte, hogy a saját anyagi korlátjai miatt nem kapta meg időben a legmegfelelőbb orvosi kezelést betegség vagy baleset esetén. Nem meglepő módon ők jóval nagyobb arányban (51 százalék) fordultak magánorvoshoz.

Ugyanígy azok is közül is többen vettek részt magánorvosi ellátásban, akiknek – vagy akik családtagjának - volt balesete a megelőző három évben. Közülük többen vannak, akik havi 15 ezer forintot meghaladó összeget költenek egészségükre (20 százalék), szemben a balesetet nem tapasztalók 8 százalékával.

Nem szabadna megvárni a bajt!

Betegség, baleset bárkivel előfordulhat, az ebből történő felépülés pedig nagyban függ attól, hogy időben hozzáfér-e az érintett a megfelelő orvosi ellátáshoz. Magyarországon a lakosság mindössze 15-20 százaléka rendelkezik balesetbiztosítási védelemmel, az egy főre jutó balesetbiztosítási díjakat tekintve pedig az ország sereghajtó Európában. Holott komolyabb vészhelyzeti tartalékok hiányában egy nem várt baleset akár jelentős terhet is róhat a családra.

De nemcsak balesetek, hanem betegségek is nehéz anyagi helyzet elé állíthatják a családokat. Az EU-n belül második helyen áll Magyarország a daganatos megbetegedések számában, míg a daganatos megbetegedések okozta halálozási arányszám nálunk a legmagasabb, de szív- és érrendszeri megbetegedések tekintetében is a lista élén vagyunk. Ennek oka leginkább a kevés szűrővizsgálat: az Eurostat szerint 2017-ben például az 50–69 éves magyar nők mindössze 41 százaléka vett rész emlőrák szűrésen a megelőző két évben, szemben az unió egészére jellemző 61 százalékkal.

