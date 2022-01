A 2022-ben elérhető legalacsonyabb bruttó alapbér a Sparnál a legnagyobb létszámot kitevő áruházi munkakörökben a próbaidő után bruttó 285 ezer forint, a gazdasági szempontból kiemelt térségekben a legalacsonyabb bruttó alapbér 300 ezer forint.

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó áruházaknál további havi bruttó 10 ezer forint juttatás illeti meg a munkavállalókat, így a 13. havi juttatással és az egyéb pótlékokkal együtt elérhető maximális havi bruttó jövedelem például az eladó-pénztáros munkakör esetében 392 ezer forint. Az alapbért - a vállalat közlése szerint - továbbra is kiegészíti saját hűségprogramjának elemeivel.

A hűségprogram 2022-ben is megmarad; ahogyan a jubileumi juttatás és a SZÉP-kártya is - utóbbi összegét növelik. Megmarad a 13. havi juttatás kiterjesztése az év első felében belépők számára, valamint továbbra is él a tízszázalékos dolgozói vásárlási kedvezmény, amely az első munkanaptól jár az új belépőknek, havi 100 ezer forint vásárlási összeghatárig.

A gépkocsival történő munkába járás költségét a törvényben meghatározott kilométerenkénti 15 forint helyett kilométerenként 35 forintos díj megfizetésével téríti meg a Spar.

Eddig több mint 40 milliárd

Maczelka Márk, a cég kommunikációs vezetője közölte: 2017 és 2021 között több mint 40 milliárd forintos bérfejlesztést hajtottak végre saját forrásból, 2022-ben 8,6 milliárd forintot fordítanak erre a célra. A tavalyi fejlesztések révén a vállalat 221 új munkahelyet teremtett, ez a szám idén további 250-nel egészül ki, így a Spar összesen több mint 14 ezer alkalmazottnak biztosít munkát Magyarországon .

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. 2020-ban 738,9 milliárd forint árbevételt ért el, ami 8,7 százalékkal haladta meg az előző évit.