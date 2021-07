A Bosch tovább erősíti maklári telephelye jelentőségét. A vállalat 2023 végéig három, összesen több mint 52 milliárd forint értékű beruházást valósít meg, amelyekkel növeli a versenyképességet, bővíti a gyártási kapacitást, új technológiákat vezet be, és egy szolgáltató központot hoz létre.

A Robert Bosch Automotive Steering Kft. összesen 70 ezer négyzetméter termelési és logisztikai területet, valamint egy integrált, modern szolgáltatóközpontot és irodai területet is kialakít Makláron. Az új koncepcióval a vállalat biztosítja, hogy hosszútávon is a régió egyik kiemelkedő és vonzó foglalkoztatója maradjon. A három beruházáshoz a magyar állam egyedi kormánydöntés (EKD) alapján összesen 12,25 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A beruházások hozzájárulnak a munkahelyek megőrzéséhez és újak létesítéséhez a ma már több mint ezer munkatársat foglalkoztató telephelyen.

A jövő járműveinek kormányrendszerei Makláron készülnek

Az autóipar átalakulásával egyre nagyobb igény van az elektromos kormánymű-rendszerekre, amelyek a jövő járműinek elengedhetetlen tartozékai. Az elektromos kormánymű technológiája amellett, hogy környezetbarát, jól együttműködik a különböző asszisztensrendszerekkel és az automatizált vezetés egyik kulcseleme. A gyárat 2023 év végéig a legmodernebb technológiákkal szerelik fel, gyártó, logisztikai, valamint kiszolgáló épületeket létesítenek és bővítenek, új gépeket telepítenek.

Bővül a gyártókapacitás

A kapacitásbővítő beruházással növelik a maklári telephely versenyképességét, ellensúlyozva a koronavírus-járvány okozta hatásokat. A beruházásnak köszönhetően high-tech gyártó-, szerelő- és mérőeszközöket szereznek be. A Bosch stratégiájának alapvető része a munkavállalók folyamatos oktatása és fejlesztése, ez egyúttal a régió szempontjából is fontos törekvés. A további növekedéssel a vállalat célja az is, hogy bővítse a magyar beszállítói bázist.

Globális szolgáltatóközpont Makláron

A Bosch csoport kormányrendszerek üzletága a gyártás mellett megkezdte egy új szolgáltatóközpont (Shared Service Center – SSC) létrehozását Makláron, mellyel 2023-ig 80 új munkahelyet hoznak létre. A szolgáltatóközpont a kormányművek üzleti terület globális hálózatát támogatja a tervek szerint az értékesítéstámogatás, a minőségbiztosítás, a műszaki fejlesztés, a stratégiai tervezés, az adatvédelem és a termékmenedzsment területén.