A politikus szerint közérdekű adatigénylési pert is kilátásba helyezett, amikor fél év után bemehetett a Miniszterelnöki Kabinetirodába, hogy tájékozódjon a kampányról.

Ötmilliárd 730 millió forintba került az Újraindítjuk a gazdaságot névre hallgató nemzeti konzultáció – írta a Facebook-oldalán Kassai Dániel. Ez volt az a 7 kérdéses konzultáció, amit online lehetett kitölteni.

A szerződések, iratok nagy része ki volt takarva. "A korábbihoz hasonlóan csak azokat a dokumentumokat olvashattam el, amelyeket nem takar el egy A4-es fehér lap - írta a politikus.

A konzultáció kampányát a Miniszterelnöki Kabinetiroda ismét Balásy Gyula cégére, a New Land Média Kft.-re bízta, amely főként azoknál a médiumoknál hirdetett most is, ahol korábban. A plakátolást Mészáros Lőrinc Publimont Kft.-je végezte.