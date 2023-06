Kedden átadták az idén 75 éves Univer Product Zrt. közel 8 milliárd forint értékű, kapacitásbővítő beruházását. A Kecskemét-Hetényegyházán megvalósult fejlesztéssel a vállalat több mint duplájára, 12-15 ezer tonnára növeli a magyaros ételízesítői – itt készül az Erős Pista és a Piros Arany – gyártókapacitását.

Az 1948-ban alapított, idén 75 éves fennállását ünneplő, jelenleg is teljes egészében magyar tulajdonban lévő Univer első élelmiszeripari üzeme 1965-ben kezdte el működését a Kecskeméthez tartozó Hetényegyházán. A vállalat 2020-ban adott be pályázatot és 2021-ben állami támogatással új gyár építésébe kezdett itt, és a beruházás 2023 elejére készült el.

„A beruházásnak köszönhetően az Univer Product hosszú évekre, évtizedekre biztosította a tervezett piaci bővüléséhez szükséges kapacitást. Olyan biztonságot nyújt ez, ami csak nagyon kevés hasonló profilú vállalatnak van meg, és nyugodt tervezést, kiszámítható fejlődést tesz lehetővé számunkra. A megvalósításban támaszunk volt az állami támogatás, amelynek segítségével éppen abban az időszakban sikerült a beruházást tető alá hozni, amikor a kedvezőtlen piaci körülmények miatt sokan kénytelenek voltak félretenni terveiket. Ez pedig hosszú távon is versenyelőnyt nyújt az Univernek” – idézi a cég közleménye Molitorisz Károlyt, az Univer Product Zrt. vezérigazgatóját.

Az élet az erőfeszítéseket díjazza, nem pedig a kifogásokat

– idézett egy amerikai írót az ünnepélyes átadón Molitorisz Károly. Az új üzem hatékonyságáról elmondta, hogy

amíg korábban kilenc emberrel napi 20 ezer üveget tudtak megtölteni, most már két emberrel 60 ezret.

A 8 milliárdos beruházásnak köszönhetően a gyár két év alatt készült el, melyhez 7 milliárdos állami támogatást kaptak.

Szarka Balázs, az Univer Szövetkezeti Zrt. vezérigazgatója a fejlesztésről elmondta, hogy az egyszerre jelent kapacitásbővülést, technológiai innovációt és a munkahelyek megőrzését. „A termelési folyamatok modernizációja nem jár a munkavállalók számának csökkenésével, sőt! Mindenkire számítunk, amely hozzáállás 75 éves történetük során folyamatosan jellemezte a vállalatunkat” – tette hozzá.

A munkavállalóik három fontos tulajdonságára is felhívta a figyelmet: tisztakezűség, őszinteség és szakmaiság. „Ha az első kettő nincs rendben, még mindig lehet professzor” – fogalmazott Szarka Balázs. Az Univer eredményeiről kiemelte, hogy 60 milliárd feletti forgalommal zárták az elmúlt évet 5,4 milliárd forintos nyereséggel. Ezt több mint 1300 munkavállalóval érték el, akiknek 509 ezer forintos bruttó átlagbért fizetnek. Hozzátette azt is, hogy a cég nem kevés adót fizet: összesen 6,9 milliárd forintot fizetettek be az államkasszába.

Molitorisz Károly, az Univer Product Zrt. vezérigazgatója, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Tóth Tibor, Pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára Kép: MTI Fotó , Bús Csaba

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke szerint „az Univer az országhatáron túl is védjegy”. A cégről a folyamatos építkezés mellett kiemelte a magyar tulajdont, amire szerinte „nem sok példa van a magyar gazdaságtörténetben”.

Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium államtitkára is ezt a vonalat erősítette beszédében, mint mondta, „a magyar privatizációnak azért vannak sikertörténetei is”. Hangsúlyozta, hogy a folyamatos fejlesztések mellett is nyereségesen tudott működni a cég. A kormány stratégiai célja a rendszerváltás éveiben meggyengített élelmiszeripar újjászervezése, a magyarországi piacon a magyar élelmiszerek arányának növelése – mondta az államtitkár.

A magyar gazdaságról is ejtett néhány szót:

szerinte az ma már tényszerűen megáll, hogy sikeresen került ki a pandémiából a magyar gazdaság;

de háború következtében meghozott „elhibázott” szankciók miatt most nem vagyunk könnyű helyzetben, sőt, már a 11., energiahordozókat sújtó csomagot tárgyalják Brüsszelben;

a növekedésről szólva elmondta, hogy az uniós szinten is „kiemelkedő, 8. helyet” ért tavaly uniós források nélkül, az idei évben is elkerüljük recessziót, majd jövőre ismét 4 százalék körüli GDP-növekedés jöhet;

az év végére egyszámjegyű lesz az infláció, majd tovább csökken;

a GDP-arányos államadósság – újra – 70 százalék alá megy, jövőre pedig a 66 százalék a cél;

beszélt még a 28 százalék feletti a beruházási rátáról is, ami az EU-ban a legmagasabb;

valamint arról is, hogy tartósan 4,7 millió körül mozog a foglalkoztatottak száma, míg a munkanélküliségi ráta 4 százalék alatt van.