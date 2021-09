Vélhetően nem a tóparti beépítések, vagy a mederkotrások okozták a halpusztulást a Velencei-tavon idén nyáron. Az egyenetlenül érkező csapadékmennyiség, valamint az aszályos időszakkal egyszerre érkező felmelegedés együttese eredményezhetett halpusztulást idén nyáron. A sekélyvízű tónál nem ismeretlenek a szélsőséges vízszintek, volt már olyan, hogy teljesen ki is száradt. Bár az élővilág idén nyári pusztulása alapján arra lehetne következtetni, hogy a Velencei-tó vízminősége rossz, valójában még most is elég jónak mondható. A Pátkai- és Zámolyi-tározók valamint a Császárvíz alsó szakaszának átfogó rekonstrukciója így is javíthatna a tó vízpótlásán és élvezeti minőségén - mondta el a Napi.hu-nak adott interjújában Dr. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának dékánja.