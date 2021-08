Most éppen 571 jogsértés található a súlyosan vétkező webáruházak listáján, melyet a fogyasztóvédelmi hatóság függeszt ki honlapján. A jogszabályok körülírják, melyek azok a súlyos vétkek, amelyek miatt - ha fülön csípik őket - két évig helyet kapnak a nyilvánosság e fórumán. Nyilván az ellenőrzések száma sokkal nagyobb, bár arról nincs hír, hogy pontosan mennyi - írja a blokkk.com kiskereskedelmi szakblog.

A vétkek, hibák száma sokkal több, 984, mint az elmarasztalt webáruházak száma, egyszerűen azért, mert akad, amelyet egy ellenőrzés során több mulasztás miatt is csípnek fülön. Bírság is akad, az pedig alapvető, hogy a hibákat ki kell javítani, így azt is tudni lehet, hányan javítanak gyorsan. Itt azért szembetűnő az elmaradás, hiszen az 571 webáruházból 416 volt, amelyik gyorsan ki is javította a hibáját:

A megbírságolt webáruházak listája némileg gyarapodott, akad közöttük súlyosan vétkező „top webáruház” is. Az eMAG két, az Extreme Digital és a Media Markt 1-1 elbukott ellenőrzéssel található meg a sorban, de például az Alza, vagy a Mall.hu nem lelhető fel.

Vannak ismételten vétkezők is, amelyek esetében 200 ezer forintnál indul a bírságmatek. Az egyik leggyakoribb hiba éppen az elállási joghoz kapcsolódik, de azért akad másból is bőven. A vétkezők bizonyára nem túl nagy örömére a fogyasztóvédelmi hatóság próbavásárlásokat is végez a webáruházaknál.