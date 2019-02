Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

100 milliót oszt szét a nyugdíjasok között a fideszes polgármester

Jól teljesít Székesfehérvár gazdasága, ezért a város fideszes polgármestere 5 ezer forint egyszeri támogatást ad a nyugdíjasoknak. Ez mintegy 100 millió forint kiosztását jelentheti.

Székesfehérvár költségvetési tervezetébe bekerült egy javaslat, amelynek értelmében minden 65 évnél idősebb helyi lakosnak 5 ezer forintos egyszeri támogatás jár - jelent meg a város Facebook-oldalán. A javaslatot a fideszes polgármesternek Cser-Palkovics Andrásnak köszönhetik a nyugdíjasok.

"Székesfehérvár erős gazdasági teljesítményéből azoknak kell részesülnie, akiknek köszönhető a siker, a város volt és jelenlegi munkavállalóinak" - magyarázta a döntést a fideszes politikus. A polgármester szerint az idősebb nemzedékek kemény munkájáért így mondanak köszönetet. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor és milyen formában érkezik meg a pénz a székesfehérvári nyugdíjasoknak. A Napi.hu kiszámolta: a 2011-es népszámlálási adatok szerint Székesfehérváron mintegy 21 ezer 65 éven felüli lakos élhet, így ez legalább 100 millió forint kiosztását jelenti.

Vélhetően nem Erzsébet-utalvány formájában, ugyanis 2019-től az Erzsébet-utalvány bérjövedelemként adózik. Angyal József okleveles adószakértő szerint ez azt jelenti, hogy ha egy nyugdíjas 2019-ben Erzsébet-utalványt kapna, akkor emiatt adóbevallást kellene benyújtania és megfizetni a 15 százalékos személyi jövedelemadót. "Most is az a kérdés, hogy milyen jogcímen kapják a 65 éven felüliek az egyszeri támogatást. Általában a különböző önkormányzati szociális segélyek adómentes jövedelemnek számítanak" - mondta lapunknak Angyal József. A személyi jövedelemadóról (szja) szóló törvény első melléklete sorolja fel a többnyire a szociális helyzethez igazodó (segélyjellegű) adómentes támogatásokat. Ide tartoznak például az átmeneti segélyek és a különböző lakhatási támogatások is.

A kormánytól idén is kaphatnak extra juttatást a nyugdíjasok, de ennek formájáról, mértékéről és idejéről még nem döntött a kormány - erről egy januári kormányinfón beszélt Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormány nem képes csodákra, így biztos, hogy nem Erzsébet-utalványt fognak kapni a nyugdíjasok. 2019 január 1-től ugyanis az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. mind a papíralapú, mind az elektronikus Erzsébet-utalványok forgalmazását megszünteti. Ennek okaként a cég azt jelölte meg, hogy az adójogszabályok értelmében az Erzsébet-utalványok kedvezményes adózása megszűnik.

