A győri kaszinót irányítaná? - Fideszes képviselő várja az önéletrajzokat

Hivatalban lévő fideszes önkormányzati képviselőnek, a kisvárdai Zámbó Istvánnak kell elküldeni az önéletrajzát annak, aki a győri kaszinót szeretné napi szinten irányítani. A kaszinó koncessziós joga Rákosfalvy Zoltán győri ügyvédé, aki a Borkai-botrányban is érintett volt.

A krónikus munkaerőhiány már a kaszinókban is felütötte a fejét, a szexbotrányba és korrupciógyanús ügyekbe keveredett és lemondott Borkai Zsolt győri polgármester ügyvédje, Rákosfalvy Zoltán koncessziós tulajdonában lévő győri kaszinó például shift manager-t keres, a fényképes önéletrajzot és motivációs levelet pedig Zámbó István, kisvárdai fideszes önkormányzati képviselő e-mail címére kell elküldeni - derül ki a győri kaszinó karrier oldaláról. Fontos pozícióról van szó, hiszen a feladatok közé tartozik a játékkaszinó napi szintű felelős irányítása, a tulajdonosok által meghatározott célok megvalósításában való aktív részvétel és a játékkaszinó termelékenységének, hatékonyságának és versenyképességének növelése.

Kevésbé fontos állásoknál már nem Zámbó István, kisvárdai fideszes önkormányzati képviselőnek kell elküldeni a pályázati anyagot, például a sima felszolgáló állásra már egy másik elérhetőség van megadva. A fideszes politikus a Facebook-oldalán is toboroz, sorra osztja meg a győri és a pécsi kaszinóval kapcsolatos eseményeket és fényképeket, bár az nem derül ki, hogy pontosan milyen minőségben dolgozik a kaszinóknak. A Napi.hu írta meg korábban, hogy Rákosfalvy Zoltán (aki a Borkai-féle szexvideókon is látható volt) a második legnagyobb kaszinótulajdonos lett Magyarországon: a győri ügyvéd ugyanis a tulajdonosa a Casino Win Miskolc Kft.-t is birtokló Treff-Klub Kft.-nek, amely a győri, a miskolci és a pécsi kaszinót is működteti. Nála csak Andy Vajna birtokolt több kaszinót, a januárban elhunyt üzletemberhez öt kaszinó tartozott. Azt, hogy Borkai Zsolt ügyvédje jó kapcsolatokat ápol a magyar állammal, az is alátámasztja, hogy a kormánytól nyilvános pályázat nélkül is kapta meg a győri, a pécsi és a miskolci kaszinók koncessziós jogát 10 évre.

Korábban tulaj volt

Az biztos, hogy a Treff-Klub Kft. mögött 2014-ben az akkor éppen kisvárdai fideszes alpolgármesterként dolgozó Zámbó István állt, akinek a helyét egy évvel később, 2015-ben Rákosfalvy Zoltán ügyvéd vette át, aki a győri önkormányzatnak és a Fidesz-frakciónak is dolgozott. A tulajdonos-csere ellenére azonban a mai napig Zámbónak kell küldeni a fontosabb álláspályázatokat, mint például a shift manager, aki a kaszinók napi szintű irányításáért felelős. Zámbó István jelenleg is tagja a kisvárdai képviselő-testületnek, az októberi önkormányzati választáson nagy fölénnyel nyerte meg a kisvárdai egyéni választókerületét, a kampányban Leleszi Tibor fideszes polgármester és Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter is támogatta.

Azt pedig az mfor.hu írta meg, hogy a Rákosfalvy által elnyert kaszinó koncessziók a cégek (Casino Win Kft.) ügyvezetőjén, a kisvárdai Kruppa Zsolt Andráson keresztül kapcsolódnak Seszták Miklóshoz. Kruppa Zsolt András felesége ugyanis Seszták Miklós feleségével közös vállalkozásban volt érdekelt. Sok pénzről van szó, a győri kaszinóval igen jól járt Rákosfalvy Zoltán: a Casino Win Győr Kft. 1,7 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el 2018-ban, amely az előző évinél 21 százalékkal több. A bevételek emelkedése és a ráfordítások csökkentése már üzemi szinten is megugró nyereséget eredményezett: a 2017-es 38,8 millió után 264,5 milliót könyvelhettek el. A győri kaszinóban a pénz mellett fontos a biztonság is: már a 2016-os nyitás óta a K1-Team Security Kft. látja el a kaszinó egész területének őrzését. "A társaság vezetését a társaság megalakulása óta Szűcs Norbert László ügyvezető látja el, aki 20 éve küzdősportokkal foglalkozik" - olvasható a biztonsági cég bemutatkozása.

A kaszinók azonban ma már egy másik minisztériumhoz tartoznak. A jövőben már Bártfai-Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter is tudni fogja azoknak a kaszinóknak az adótitkait, amelyek megbízható szerencsejáték-szervezőként kaptak koncessziós jogot a kormánytól - derül ki abból a törvénymódosítási javaslatból, amit a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be a parlamentnek. A dokumentum szerint a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt álló adóhatóságnak kell tájékoztatni a kaszinós adótitkokról a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért is felelős Bártfai-Mager Andreát. A szerencsejáték-törvény szerint az illetékes miniszter a megbízható szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is megkötheti a koncessziós szerződést. Ehhez megbízható szerencsejáték-szervezőnek kell lenni, aminek lazák a törvényi szabályai: elég, ha az adott cégnek nincsenek jelentős, 500 ezer forintot adótartozásai és nem kapott 5 millió forintnál nagyobb bírságot.