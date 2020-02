A magyar és a közép-európai történelmet akarja elmesélni a Filmintézet

Komolyabban kell vennünk a közép-európai koprodukciókat, hiszen olyan közös kultúrával és történelemmel rendelkezünk, amelyre lehet építeni; a saját életünkről kell mesélnünk - mondta Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a The Hollywood Reporter című amerikai filmes portálnak.

A január óta működő Nemzeti Filmintézet a teljes magyar mozgóképszakma összehangolt tevékenységért felel évi 54 millió dollárnak (17 milliárd forintnak) megfelelő összegű költségvetésével - idézte a cikket az MTI.

Káel Csaba szerint Magyarországnak több olyan történetre van szüksége, amely az ország és Közép-Európa életével, történelmével és kultúrájával foglalkozik. Magyarország több koprodukció révén akarja megerősíteni kapcsolatait közép-európai szomszédjaival.

A hírportál a kormánybiztos egy közelmúltbeli interjújából idézve továbbá azt írja, hogy Káel Csaba szerint a magyar filmipar "még nem készített jó filmet az első világháborúról, az 1848-as forradalomról, az 1989-1990-es rendszerváltozásról vagy akár az 1956-os forradalomról. Ezen változtatni akarunk és lehetőséget akarunk adni a filmkészítőknek arra, hogy reflektáljanak a történelmünkre és nemzeti hőseinkre az egyes évfordulókhoz kötődően".

A The Hollywood Reporter megjegyezte, hogy bár a filmintézet fókuszában Magyarország és Közép-Európa áll, Káel Csaba hangsúlyozta, hogy Budapest a jövőben is nyitva áll a nemzetközi alkotások előtt. "Továbbra is örömmel látjuk a nemzetközi produkciókat egyedülálló helyszíneinkkel, magasan képzett és lelkes szakembereinkkel, felszerelt stúdióinkkal és adóvisszatérítés formájában jelentkező 30 százalékos filmtámogatással, amely egyedülálló a régióban" - mondta a filmügyi kormánybiztos.

A Magyar Nemzeti Filmalap utódjaként létrejött Nemzeti Filmintézet pályázati rendszerén keresztül mozis, televíziós és online forgalmazásra szánt filmalkotások elkészítéséhez biztosít fejlesztési, gyártás-előkészítési, gyártási és forgalmazási támogatást. A szervezet tervei között szerepel továbbá egy saját Video on Demand szolgáltatás elindítása is a magyar alkotások népszerűsítése céljából.