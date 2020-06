Ajándékfákat kaphatnak a települések

Településfásítási programot hirdet 500 millió forintos keretösszeggel az Agrárminisztérium a 10 ezer fő alatti lakosszámú településeknek, amelyek együttesen 12 ezer sorfát igényelhetnek ingyen.

A programot kedden jelentette be Nagy István agrárminiszter, aki az MTI híre szerint azt is elmondta, hogy a fásítással, de akár már egyetlen fa elültetésével is hozzájárulhatnak a települések az egészségesebb, élhetőbb környezet megteremtéséhez és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez.

A programba június 15-től jelentkezhetnek az önkormányzatok, a településen működő állami, önkormányzati és egyházi intézmények, valamint a civil szervezetek.

A konkrét részletek az orszagfasitas.hu oldalon találhatók.