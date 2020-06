Akit elküldenek az ajtón, jöjjön vissza az ablakon - rákbetegeknek üzenik a betegszervezetek

Több tízezer mammográfiás vizsgálat maradt el a koronavírus miatt, és a már panaszos betegek vizsgálatában is nagy a lemaradás. Az onkológiai ellátás egyenlőtlenségeit a járvány miatt hozott intézkedések felerősítették, az önérvényesítésre kevésbé, vagy nem képes betegek megrekedtek. Fontos, hogy a betegek, panaszosok mielőbb forduljanak orvoshoz, akit elküldenek az ajtón, az térjen vissza az ablakon - hangsúlyozták a Covid-19 mellrák felismerésére és kezelésére gyakorolt hatásait elemző beszélgetés szakértői.

A koronavírus-járvány idején durván a felére csökkent az onkológiai vizitek, a megkezdett kezelések száma világszerte, a vészhelyzet miatt nagyon sok diagnosztikus beavatkozás, tervezett műtét a felére csökkent. A szakembereknek is sokszor komoly dilemmát okozott annak eldöntése, hogy vajon az onkológiai kezelések, vizsgálatok, beavatkozások halasztása, vagy a koronavírus-fertőzés jelenti a nagyobb kockázatot - idézte fel az elmúlt időszakot Pajkos Gábor, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (MKOT)elnöke.

Nem szabad alábecsülni a Covid-19 veszélyeit, de az új koronavírus halálozási rátája alacsony, különösen, ha a kezeletlen melldaganatok halálozási rátájával hasonlítjuk össze - hangsúlyozta Pajkos Gábor. A megszokott viszonyok között is sokan vonakodnak orvoshoz fordulni, ha gyanús elváltozást találnak magukon, de járványhelyzetben ez még fokozottabban igaz.

A halogatás sokkal több emberéletet követelhet, mint a vírus, nemcsak a daganatos,de például a szív- és érrendszeri betegségek esetén is. A halogatás és a kifogások keresése teljesen érthető emberi reakció. Fontos tudni, hogy nem minden tünet jelent rosszindulatú elváltozást, de erről csak megfelelő szakorvosi vizsgálattal győződhetünk. Az MKOT elnöke szerint most lehetőség van az elmaradt vizsgálatok elvégzésére, és remélhetőleg néhány hónapon belül sikerül bepótolni a hiányt.

Aki gyanús tüneteket észlel magán - a mell alakjának, a bőr felszínének a megváltozása, narancshéjszerű elváltozás, pigment foltok megjelenése, göb - haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Ugyan az elmaradt szűrésekkel kapcsolatban is nagyon sokan aggodalmuknak adnak hangot, Pajkos szerint azonban nincs helye a pesszimizmusnak, a kiesést rövid időn belül tudják pótolni.

Később derül ki, mennyien kerülnek rosszabb állapotban orvoshoz

Optimizmusát nem osztotta a rákbetegeket képviselő Gyógyulj Velünk Egyesület szóvivője. B. Papp László szerint a sok elmaradt vizsgálat eredménye később lesz látható, amikor kiderül, hogy mennyivel többen kerülnek előrehaladott stádiumban orvoshoz. Szerinte a betegek az elmúlt hónapokban két tűz között érezték magukat, a szorongást keltő diagnózis, vagy tünetek mellé jött a koronavírustól való félelem, és azzal is szembesültek, hogy az orvosok is bizonytalanok. Ráadásul eddig azt hallották, hogy nem szabad késlekedni a vizsgálatokkal, beavatkozásokkal, most pedig ennek az ellenkezőjét.

Nagy dilemma volt, hogy kinek a kontrollvizsgálatát szabad elhalasztani, és nem egyszer azon múlt egy-egy műtét, hogy az onkológus mennyire volt agilis, mennyire tudta meggyőzni a sebészeti osztályt a beavatkozás elvégzésére - fogalmazott B. Papp László.

Ettől függött, ki jutott ellátáshoz

Járványtól függetlenül nagyok a különbségek lakhelytől, képzettségtől, ismerősi, rokoni körtől, anyagi lehetőségektől függően abban, hogy ki, mikor és hova jut el orvoshoz, a Covid-19 ezt az egyenlőtlenséget tovább erősítette, és még a magánegészségügy felé vezető egérút is bezárult. Azok a betegek, akiknek nem elég jó az érdekérvényesítő képessége, nem állt mögöttük orvos ismerős, vagy betegszervezet, megrekedtek, beletörődtek abba, amikor az első helyről, akár egy recepciósról visszapattantak, hallva, hogy nincs ellátás - mondta B. Papp László.

Több 10 ezer mammográfiás vizsgálat, illetve panaszos beteg vizsgálat maradt el, csúszott, nagyon fontos, ezek mihamarabbi pótlása, ami már mindenképpen kármentés - mondta B. Papp László, kiemelve, hogy mindenki, akinek elmaradt a vizsgálata, kezelése próbáljon mielőbb eljutni orvoshoz, s azt tanácsolta a betegeknek, hogy akit kiküldenek az ajtón, jöjjön vissza az ablakon.

Érdemes keresni a betegszervezeteket

Véleménye szerint a betegklubok, szervezetek nagyon sokat tudnak segíteni a hozzájuk fordulóknak abban,hogy minél előbb eljussanak a megfelelő helyre, ezért arra biztatta az érintetteket, keressék meg ezeket a szervezeteket.

Ugyanerre biztatott Kenessey Andrea, a Mellrákfórum alapítója, kardiológus, mellráktúlélő, aki az önvizsgálat jelentőségét különösen kiemelte. Kenessey Andrea szerint a mellrák korai felismerése óriási előny a kezelés és a teljes gyógyulás szempontjából, így természetesen karantén alatt is érdemes rendszeresen és pontosan elvégezni az önvizsgálatot, hiszen így hamarabb felfedezhetők az esetleges elváltozások az emlőben. 40 éves kor felett kulcskérdés a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel is. Június 1-jétől ismét van lehetőség közegészségügyi keretek között is mammográfia szűrővizsgálatra.

Holland adatot idézve elmondta, a járvány alatt ott 25 százalékkal kevesebb daganatot diagnosztizáltak, s nálunk is sokkal kevesebb volt az orvos-beteg találkozó. Most már kezdenek jönni a betegek de sokan előrehaladottabb állapotban, ami rontja a kilátásokat. Elmondása szerint a járvány alatt sokan a háziorvost telefonon sem érték el.

Az elmaradt szűrővizsgálatokra a leterheltség függvényében újra behívót kapnak az érintettek, a várólista városonként, centrumonként eltérő, de reális a féléves várakozás. Kenessey Andrea konkrét példát említve elmondta, volt aki a júniusi kontrollja helyett decemberre kapott időpontot.