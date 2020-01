Áldatlan állapotok a Magyar Postánál?

Módosítani kellene a postatörvényt ahhoz, hogy bezárhassák a kihasználatlan kispostákat. Belső vizsgálatok tárhatják fel a Magyar Posta rossz munkakörülményeit.

Öngyilkos lett a kelebiai posta vezetője, aki búcsúlevelében arról írt: a megalázó munkakörülmények miatt választotta a halált. Az, hogy az elhunyt postavezető halálában tényleg szerepet játszottak-e a cég munkakörülményei, csak a vizsgálatok tárhatják fel. Az viszont már most tudható: különösen a kistelepülések hivatalaiban nem egyszer áldatlan állapotok uralkodnak, a stabil alkalmazottak túlterheltek, az újak többsége néhány hónap után elmegy - írta a Népszava.

A lapnak névtelenül nyilatkozó alkalmazottak is elismerték, hogy teljesen visszaszorult a levélforgalom, senki nem vesz már képeslapot, a bérek kifizetésére és különösen a béremelések fedezetére tehát más bevételi lehetőségeket kell keresni a Magyar Postának. A változások részeként sokaknak ügynöki munkát is végezni kell a postai szolgáltatás mellett, és a legtöbb dolgozó nem szereti, hogy a biztosítástól a gyerekjátékig sok mindent kell rátukmálnia az ügyfelekre. A kifogásolható munkakörülmények és a kevésnek tartott pénz mellett ez is közrejátszik abban, hogy egyre több ügyfélszolgálati ablak marad zárva a postahivatalokban, mert nincs ember, akit oda lehetne ültetni, ahogy folyamatosan hiány van kézbesítőkből is.

A Magyar Posta vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek adott őszi interjújában arról beszélt, vizsgálják, hogy milyen szolgáltatásokat érdemes megtartani. Elemzik a postahivatalok, sőt még a piros postaládák kihasználtságát is, a logisztikai hálózat átalakítását pedig már meg is kezdték, hogy ki tudják szolgálni a csomagkézbesítés iránti igények növekedését. Nem véletlen, hogy a nyilatkozat után néhány nappal a napi.hu arról írt, a kétezer fő alatti kistelepüléseken 300 kisposta bezárása várható. A terv állítólag egy postavezetői értekezleten hangzott el, de a cég sajtóosztálya a Népszava kérdéseire azt felelte: "Nincs semmiféle döntés postai bezárásokról. A postai szolgáltatás jelenleg is minden településen elérhető, függetlenül attól, hogy van-e ott állandó postahely vagy sem. Ez a jövőben is garantált".



A kivárás oka az lehet, hogy ilyen sok hivatal bezárása már érintené a postatörvényt is. A 2012-es jogszabály úgy fogalmaz, hogy a postai küldemények felvételét és kézbesítését minden településen biztosítani kell. Az "egyetemes postai szolgáltató ...hálózatát köteles úgy szervezni, hogy a felvételi pontok légvonalban ne legyenek 5 kilométernél távolabb a lakosság 95 százalékától és 10 kilométernél távolabb a lakosság 99,5 százalékától". Ha tehát bezárják a kis hivatalokat, változtatni kell a törvény szövegén.

