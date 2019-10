Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Autósok, figyelem: változik a közlekedés az M0 déli szektorában

Hétfő reggel átadnak egy újabb szakaszt az M0-s autóút déli szektorában - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-t.

Hétfő reggeltől az M6 autópálya és a 6. sz. főúti csomópont közötti szakaszon újabb 3 kilométeren két forgalmi sávban haladhat a forgalom a bal pályán. A szakemberek szombaton megkezdték a terelés kiépítését.

A tervek szerint november második felében az M5 felé vezető oldalon a M6 autópálya és a 6. sz. főúti csomópont között a forgalmi irányokat eddig elválasztó beton terelőfalakat is eltávolítják, így már azon az oldalon is szélesebb forgalmi sávokon lehet haladni, és a leállósáv is rendelkezésére áll majd a műszaki hiba miatt megállni kényszerülőknek.

A terelésekről, az autóút aktuális forgalmi helyzetéről itt tájékozódhatnak a közlekedők.