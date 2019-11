Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az autópályák fizetős WC-i miatt aggódik a Jobbik

A jobbikos Lukács László György megkérdezte a kormánytól, hogy beavatkozik-e az autópályák benzinkútjainak illemhely-árazásába. A válasz az, hogy nem.

A politikus szerint az autópályákon - ahol amúgy is drága minden szolgáltatás és az üzemanyag is - nem kellene még az illemhelyért is pénzt kérni - szúrta ki a hvg.hu a parlament honlapjára feltöltött írásbeli kérdést.

A kormány nevében Schanda Tamás államtitkár válaszolt, aki felhívta a képviselő figyelmét arra, hogy a gazdálkodó szervezetek üzletpolitikájába történő indokolatlan beavatkozás sérti a vállalkozás szabadságát, az illemhely-biztosításra vonatkozó szabályozás pedig nem írja elő annak díjmentességét. A gyakorlatot a szereplők önmaguk alakítják ki. Azt azonban a fogyasztóvédelem folyamatosan vizsgálja, hogy rendesen fel van-e tüntetve a fizetendő díj, a kormány pedig odafigyel a szabályok betartására.

