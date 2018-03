Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az OTP húzta fel Budapestet

Csökkenő forgalom mellett erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a háromnapos, rövid héten, az utolsó kereskedési napon, szerdán a BUX 38 891,24 ponton zárt, ami az előző heti záróértékénél 479,74 ponttal, 1,25 százalékkal magasabb.

A részvénypiac forgalma megközelítette a 48 milliárd forintot az előző heti 60,26 milliárd forint után, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével emelkedett.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-hez eljuttatott tőzsdei elemzése szerint alapvetően kedvező hangulatban telt a kereskedés a budapesti tőzsdén, ami leginkább az OTP árfolyam-emelkedésének volt betudható, a többi vezető részvény gyengébben szerepelt. Hétfőn piaczárás után a Mol kedvező bejelentést tett, az igazgatóság javaslata alapján régiós összehasonlításban is kiemelkedő osztalékot fizethet a vállalat a 2017-es üzleti év után. A javaslat szerint az egy részvényre jutó alap-osztalék 85 forintra emelkedhet, és ezen felül 42,5 forintos, rendkívüli osztalékot is kifizethetnek, mely a tervek felett alakuló szabad készpénzállománynak tudható be. A társaság közgyűlése április 12-én hagyhatja jóvá az osztaléktervet, és várhatóan május 8-án kerül le a szelvény a részvényekről.

Hétfőn a CIG Pannónia is közzétette osztalékjavaslatát, mely nem okozott meglepetést, a részvényenkénti 10 forintos kifizetés terve tavaly augusztus óta ismert volt, a közgyűlés április 16-án lesz.

Kedden jelent meg a legutóbbi MNB kamatdöntő ülésről szóló jegyzőkönyv, melyben új elem nem volt. A döntéshozók továbbra is optimisták a munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokat tekintve, 2019-től várják a GDP-növekedés némi lassulását. Az inflációs célszint fenntartható elérése továbbra 2019 közepére várható.

Szerdán a UBS jelentősen megemelte az OTP Bankra vonatkozó célárfolyamát, 11 100 forintról 13 150 forintra, az ajánlásuk továbbra is vétel. A bejelentés hatására jelentős vételi nyomás volt tapasztalható a bankpapír piacán a szerdai kereskedésben.

Csütörtökön és pénteken nincs kereskedés a magyar részvénypiacon, így a nemzetközi folyamatok és piaci mozgások hatása majd a hétfői nyitásban csapódhat le itthon - közölte az Equilor.

A BÉT-en a vezető részvények közül a Mol árfolyama 1,14 százalékkal erősödött, a papír 3012 forinton zárt szerdán, a részvények forgalma meghaladta a 9,2 milliárd forintot. A Magyar Telekom árfolyama egy hét alatt 0,5 százalékkal gyengült, szerdán a kereskedést 443,5 forinton zárta, a forgalma meghaladta a 892 millió forintot..

A Richter árfolyama 1,59 százalékkal gyengült a héten, szerdán 5570 forinton zárt a gyógyszeripari papír, összforgalma 6,8 milliárd forint volt. Az OTP-részvények árfolyama 3,35 százalékkal emelkedett, a bankpapír 11 730 forinton fejezte be a szerdai kereskedést, a forgalma meghaladta a 23,42 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3956,03 ponton zárt szerdán, 46,53 ponttal, 1,16 százalékkal csökkent.

Fotó forrása: Shutterstock