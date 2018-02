Az óvodában is bevezetnék a mindennapos testnevelést

Kattintson a cikk megnyitásához

Bár az autógyártók gyakorlata szerint az esetek többségében először egy adott modellcsalád szedánját vagy ferdehátúját mutatják be, utána következik a szedán, a Volvo most megfordította a sablont. Pár napja hivatalosan is bemutatták középkategóriás kombijukat, a V60-ast, de a szedánra még egy kicsit várni kell.