Baleset az M7-esen - mentőhelikopter ment a helyszínre

Az M7-es sztrádán szombat reggel karambol történt Sávoly közelében.

Teherautóba hajtott egy személyautó az M7-es autópálya 184-es kilométerszelvényénél, Sávoly térségében, a főváros felé vezető irányban - közölte szombat reggel a katasztrófavédelem.

A marcali hivatásos tűzoltók érkeztek a balesethez, valamint a szőkedencsi önkéntesek is elindultak. A társhatóságok is a helyszínen vannak, többek között egy mentőhelikopter is leszállt.