Bántalmazás és zsúfoltság - ezt találta az ombudsman az idősek otthonában

Verbális és fizikai bántalmazás, alkalmatlan személyzet, kicsi szobák, közösen használt ruhák - ezt találták a Nagymágocsi Kastélyotthonban az ombudsman munkatársai.

Riasztó állapotokat találtak a Nagymágocsi Kastélyotthonban az alapvető jogok biztosának munkatársai a Csongrád megyei intézményben tett tavaly szeptemberi látogatásuk alkalmából - derül ki az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) oldalára feltett és Székely László ombudsman által aláírt jelentésből. A 30 oldalas dokumentum összegző részében leírták: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő kastélyépület eleve alkalmatlan arra, hogy idősek otthonául szolgáljon. A hatalmas légterű, sokágyas szobák pedig sem a jogszabályban előírt elhelyezési követelményeket, sem a rendszeres tisztaságot nem tudják megteremteni.

A jelentés kitér arra is, hogy a 302 ellátottal működő idősek otthonában gyakori a verbális bántalmazás, de előfordult már fizikai bántalmazás is, ami összefüggésbe hozható egy korábbi öngyilkossággal. Az AJBH munkatársai szerint az orvos csak a legszükségesebb esetben foglakozik a betegekkel, a pszichés betegségekkel küzdők sem kapják meg a szükséges odafigyelést a szakorvostól. A személyzettel is gondok vannak: nincs megfelelő szakápoló, a gondozók olyan feladatokat is végeznek, amely szakképzettséget igényelne, ez pedig veszélyezteti a lakók épségét.

Az egyik kétszemélyes szoba olyan kicsi, hogy a lakók által használt kerekes székek csak úgy férnek el, hogy az ágyat megrövidítették. A belső ágyra pedig csak a külsőn átgurulva lehet eljutni. Meglepő része a dokumentumnak, hogy az idősek otthonában "közös használatú ruhákat" is viselnek a lakók, valamint, hogy a fürdőkbe a folyosóról be lehet látni és a tisztálkodás során nem azonos nemű személy segít. Összességében az AJBH jelentésében az intézmény vezetőjének 24 pontból álló javaslat-csomagot fogalmaztak meg.

A 168 óra júniusban írt arról, hogy lecserélték és menesztették a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjét: Benedek István Zsolt 2018. június 1-je óta tölti be a főigazgatói posztot. Honlapjuk szerint összesen 112 intézmény és telephelyei fenntartói feladatait látja el.

A kép forrása: Hét Nap Online.