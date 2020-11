Beadatná-e a koronaoltást annak ellenére, hogy lehetnek mellékhatásai?

Az immunológus-kutató beadatná magának azt a koronavírus-vakcinát, amelyet új, innovatív úton fejlesztettek ki, ezért még nem vagyunk minden tudás birtokában arról, milyen esetleges ritka mellékhatásai lehetnek.

Törzskönyvezés előtti felhasználásra kaphat engedélyt napokon belül Nagy Britanniában a Pfizer és BioNTech közös koronavírus-vakcinája - idézte a Népszava a Financial Times hétvégén közzétett írását. Angliai kormánytisztviselők szerint ezt követően órákon belül megkezdődhet az oltóanyagok kiszállítása, az első adagokat december 7-én adnák be.

Bakács Tibor immunológus-kutatót, az MTA doktorát arról kérdezték, ő beadatná-e magának a korábbi védőoltásoktól merőben eltérő technológiával gyártott vakcinát. - Ha hozzájutnék, gondolkodás nélkül kérném az új mRNS COVID-19 vakcinát, azzal együtt is, hogy még számos szakértő vitatja, alkalmas-e már rutinszerű használatra ez a technológia - mondta a napilapnak a szakértő.

Az mRNS vakcinák becsapják a sejteket, mert teljes vírus helyett csak egy vírusproteint gyártatnak le velük. Ezért sokkal gyorsabban alakul ki a védekező reakció. További sajátosságuk ezeknek az oltásoknak, hogy a hagyományos vakcináknál erősebb immunválaszt indukálnak. Az mRNS vakcinák előnye az, hogy ezeket könnyű nagy mennyiségben gyártani, mert a folyamat rövidebb, mint a hagyományos vakcinák esetében, néhány hónap szemben az 1-2 évvel.

Persze még sok mindent meg kell ismernünk az mRNS vakcinák hatásmechanizmusáról - mondja a szakértő. Így azt is, hogy milyen tartós az immunreakció és jelentkeznek-e esetleges nem várt mellékhatások. Az mRNS vakcinákkal éppen az a gond, hogy emberekben csak most kezdik tesztelésüket. Eddig 75 ezer önkéntes vett részt a vakcina kipróbálásában, ahhoz, hogy a ritkább mellékhatások is kiderüljenek, ennél lényegesen nagyobb tömegen kellene azt vizsgálni.

A mostani helyzetben, amikor a készítmény alkalmazásával járó haszon lényegesen nagyobb lehet, mint a kezeléssel járó kockázat, a különböző országok gyógyszerhatóságai rendkívül engedélyt adhatnak ki a felhasználásukra.