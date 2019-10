Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Borkai-ügy: a milliárdos Paár Attila volt embere a győri pénzügyi bizottság élén

A győri önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke képviselői munkája mellett a helyi közbeszerzéseken is sikeres West Hungária Bau Kft pénzügyi csoportvezetőjeként dolgozott a kampány kezdetéig.

Vég Márton , 2019. október 17. csütörtök, 17:16 Fotó: MTI Fotó / Krizsán Csaba

A szexbotrányba keveredett, de újraválasztott Borkai Zsolt győri polgármester által is támogatott és október 13-án szintén képviselőnek választott Szeles Szabolcs egyszerre volt a győri önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke és a gazdasági és tulajdonosi bizottság alelnöke, valamint a győri önkormányzat közbeszerzéseit sorra megnyerő West Hungária Bau (WHB) Kft. pénzügyi csoportvezetője - derül ki Szeles Szabolcs képviselő Facebook oldaláról. Az itt közölt adatok szerint 2017. május 1-től egészen idén augusztus 23-ig dolgozott a pénzügyi bizottság elnöke a milliárdos önkormányzati közbeszerzéseket elnyerő cégnél.

Nem vonatkoznak túl szigorú összeférhetetlenségi szabályok az önkormányzati képviselőkre: nem lehetnek parlamenti képviselők, állami tisztviselők, kórházigazgatók, katonák, jegyzők, önkormányzati tulajdonban lévő cégek vagy médiacégek vezetői. Tehát a törvény nem tiltja, hogy az ország 29. leggazdagabb emberének, Paár Attila tulajdonában lévő WHB-csoportnál dolgozzon egy önkormányzati képviselő. A pénzügyi bizottság egyébként a városvezetések egyik legfontosabb testülete, hiszen minden költségvetést érintő döntést, így a kiadásokat, beruházásokat is itt tárgyalják meg.

Korábban a Napi.hu írta meg, hogy Paár Attilához és Mészáros Lőrinchez is köthető cégek bővíthetik ki a győri állatkertet, nettó 1,5 milliárd forintért. Egyedüli ajánlattevő a Fodor Építőipari Kft. és a győri Euro Generál Zrt. volt, így a győri önkormányzat őket hirdette ki győztesnek. A Fodor Kft.-nek két tulajdonosa van, Fodor Géza és a közbeszerzéseken sikeres West Hungária Bau Kft.-t is birtokló Paár Attila, akinek becsült vagyona 43 milliárd forint. A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznál is a WHB építkezik - derül ki a borkaizsolt.hu oldalról. A kórháznál készülő parkoló alapkövét Borkai Zsolt polgármester és Paár Attila együtt tették le idén júniusban. Paár Attila amúgy Tiborcz István üzlettársaként lett ismert, a szintén hozzá köthető WHB Befektetési Kft. vette meg az üzletember Elios Zrt.-beli részesedését.

Ahogy korábban a 444.hu megírta, a Borkai-botrány kirobbanása után négy jobbikos jelölt lépett vissza, köztük az 1-es kerületben épp Fodor Roland, a párt helyi elnöke, aki hirtelen moslékszövetségnek kezdte hívni az összefogást, aminek eredetileg ő is tagja volt. Ezt a körzetet nyerte meg Szeles Szabolcs 54,5 százalékos fölénnyel.