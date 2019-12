Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Borkai ügyvédje igazgatót keres kellemes munkakörnyezetbe

Igazgatót keresnek a győri kaszinó élére, amelynek koncessziós joga Rákosfalvy Zoltán ügyvédé, aki a Borkai-botrányban is érintett. A kaszinónak fontos a jótékonykodás is.

Nem csak új polgármestere lesz hamarosan Győrnek, hanem a szexbotrányba és korrupciógyanús ügyekbe keveredett és lemondott Borkai Zsolt győri polgármester ügyvédje, Rákosfalvy Zoltán koncessziós tulajdonában lévő győri kaszinó is új igazgatót keres a kaszinó élére - derül ki a győri kaszinó karrier oldaláról. Fontos pozícióról van szó, hiszen a feladatok közé tartozik játékkaszinó irányítása, szakmai utasítások, belső szabályzatok kiadása és a tulajdonosok által meghatározott célok megvalósítása. Mindezért cserébe pedig a pozícióhoz méltó, motiváló bérezést és fiatalos csapatot, kellemes munkakörnyezetet kínálnak a jelentkezőknek.

A Napi.hu írta meg korábban, hogy Rákosfalvy Zoltán (aki a Borkai-féle szexvideókon is látható volt) a második legnagyobb kaszinótulajdonos lett Magyarországon: a győri ügyvéd ugyanis a tulajdonosa a Casino Win Miskolc Kft.-t is birtokló Treff-Klub Kft.-nek, amely a győri, a miskolci és a pécsi kaszinót is működteti. Nála csak Andy Vajnának volt több kaszinója, a januárban elhunyt üzletemberhez öt kaszinó tartozott.

Sok pénzről van szó, a győri kaszinóval igen jól járt Rákosfalvy Zoltán: a Casino Win Győr Kft. 1,7 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el 2018-ban, amely az előző évinél 21 százalékkal több. A bevételek emelkedése és a ráfordítások csökkentése már üzemi szinten is megugró nyereséget eredményezett: a 2017-es 38,8 millió után 264,5 milliót könyvelhettek el.

Ebből már futotta jótékonykodásra is. "A vezetőséggel karöltve mindig is fontosnak tartottuk a társadalmi felelősségvállalást, azt, hogy segítsünk, ahogy csak tudunk. Nemrégiben a Petz Aladár Megyei Oktatókórházban betegeskedő gyerekek számára szánt játszótér építésében fogtunk össze a Lurkó Alapítvánnyal, most pedig egy újabb civil szervezetnek, az otthont működtető Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítványnak nyújtottunk segítő kezet" - árulta el a kaszinó tulajdonosa tavaly a gyorplusz.hu-nak.

Rákosfalvy Zoltán nem csak a helyszínt biztosította az autisták számára a jótékonysági pókerversenyhez, de egy saját csapat indításával támogatták is az alapítványt. A 444.hu pedig arról írt, hogy a győri, a miskolci és pécsi kaszinókat működtető Casino Win Kft. 13 milliós támogatást adott a Kisvárda focicsapatának.