Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Cafeteria 2019: itt a végleges döntés

Megjelent a Magyar Közlönyben a pár napja elfogadott adócsomag, ezzel pedig eldőlt, hogy milyen cafeteria-tételek lesznek kedvezményesek.

A kormány a jövő évi adócsomag beterjesztésekor még a nyáron tette egyértelművé, hogy szinte az összes cafeteria-tétel esetében megszüntette az adómentességet, vagy -kedvezményt. Kivétel képezett a SZÉP-kártya, de szanálva lett a munkáltatók által nyújtott lakáscélú támogatás, az albérleti hozzájárulás, az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések, illetve a diákhitel törlesztéséhez adható támogatás adómentessége.

A jogszabályt az utolsó hónapokban is támadták a szakszervezetek, kérve, hogy a beiskolázási utalvány, valamint bérlettámogatások ne essenek ki a kedvezményrendszerből. A kormány módosított is, igaz, nem ott, ahol azt kérték az érdekvédelmi szervezetek: a sport- és kulturális eseményekre jegyeket, bérleteket továbbra is nyomott áron adhatnak a munkáltatók.

A jogszabály most pedig megjelent a Magyar Közlönyben is, ahogy azt az Mfor.hu kiszúrta, így már biztos, hogy a SZÉP-kártya kivételével a tételek úgy adóznak januártól, mint a bér.