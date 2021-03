Elkezdődött a cigarettadrágulás, bár messze még az április

Hiába emelkedik csak áprilisban a cigaretta és a finomra vágott dohány adója, már volt arra példa, hogy a gyártók a határidő előtt érvényesítették áraikban a magasabb közterheket. Ezt lehetett látni például tavaly decemberben is a januári emelést megelőzően, de már most hétfőtől is drágult több termék. A mostani adóemelés 130-150 forinttal növelheti egy doboz cigaretta árát.

Idén is folytatódik a dohánytermékek adóemelése annak érdekében, hogy a cigaretta jövedéki adója megfeleljen az európai uniós minimumkövetelményeknek. Rossz évet zártak a dohánytermesztők, harminc éve nem volt hasonló Ez úgy szól, hogy a cigaretta jövedéki adójának legalább 90 eurónak kell lennie 1000 szálanként és

el kell érnie a súlyozott átlagár 60 százalékát,

vagy minimum 115 eurónak kell lennie 1000 szálanként és akkor nem számít az árhoz viszonyított aránya. Magyarország évek óta szégyenpadon ül ebben a tekintetben, hiszen a többi európai uniós ország így vagy úgy teljesítette ezeket a feltételeket. Az Európai Bizottság 2019-ben fel is szólította hazánkat, hogy tartsa be a szabályokat, hiszen korábban - más országokkal együtt - hosszú felkészülési időt kapott arra, hogy a drágulás fokozatos legyen, sőt már egy per is folyamatban van. Hogy a kormány miért nem élt ezzel a lehetőséggel azt nem tudni, de köze lehet a dohány-kiskereskedelem 2012-es átalakításához és a nemzeti dohányboltok megjelenéséhez. Akkoriban erősen drágult a cigaretta és ha még ezt tetézik egy vaskos adóemeléssel, akkor lehet, hogy sokan (még többen) a feketepiac felé fordultak volna. Emellett a 2010-es áfa-emelés is hatott a dohánytermékek árára. Iparági szakértők szerint a cigaretta árazásánál figyelembe kell venni a szomszédos országok árszintjét, hiszen nem cél, hogy meginduljon a csempészet, vagy hogy az emberek a határon túl vegyék meg nagy tételben a dohányárut. Az árharmonizációt nem segítik ez európai uniós szabályok, több tagállam szorgalmazza többek között azt, hogy a "60 százalékos szabályt" töröljék el. A kormány azért nem igyekezhetett az adóemeléssel 2010 után, mert akkor még nem tűnt realitásnak a jelenlegi forintárfolyam. Idén azonban úgy tűnik, hogy a kormány elkötelezte magát a szabályok teljesítése mellett és a korábbinál is lendületesebben emelte, illetve fogja emelni az adót most tavasszal. Ennek a következménye - iparági információk szerint - 130-150 forint lesz dobozonként vagyis könnyen lehet, hogy az olcsóbb cigarettákért is 1600, a jobb minőségűekért 1800 forintot kell majd fizetni. A cigaretta és a dohány átlagára 1700 forint csomagonként, míg a hevített dohányé 1500 forint. Mikor jöhet a drágulás? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adataiból kiderül, hogy a nagy hazai gyártók már 2020 végén emeltek az áraikon, holott a magasabb adót csak januártól kellett fizetni. A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. legtöbb cigarettája 2020. november 30-án,

a Philip Morris Magyarország Kft.-é 2020. december 7-én,

a JTI Hungary Zrt.-é 2020. december 14-én,



a Continental Dohányipari Zrt.-é pedig december 24-én drágult. A Continental esetében látni január végi emeléseket is. A gyártók úgy tűnik nem változtattak ezen a gyakorlaton, ugyanis a Philip Morris már március 8-tól vagyis mától emeli termékei árát. Egy doboz sima Marlboro 1760 forintba kerül már, eddig 1660 forintot kellett érte fizetni, december 6. előtt pedig 1530 forint volt az ára. Egy Multifilter Classic Blue 1690 forintba kerül, szemben a korábbi 1590 forinttal, vagy azzal az 1460-nal, amennyit tavaly december előtt kellett érte fizetni. A cégek az áremeléseket nem jelentik be hetekkel előre. A NAV oldalán pár nappal korábban kerül fel az áremeléssel érintett termékek listája, sokszor a trafikosok is csak akkor tudják meg, hogy egy-egy termék ára változott, mikor beolvassák annak vonalkódját. A töltők sem ússzák meg A cigaretta mellett emelkedik a finomra vágott dohány adója is, amely előbbi egyik helyettesítő terméke. Ennek az adótartalma bőven megfelel az európai uniós minimumkövetelményeknek (a súlyozott átlagár 48 százaléka), de ha a kormány nem emelné a jövedéki adóját, akkor annyira elszakadna egymástól a két termék ára, hogy még többen térnének át a cigaretta-töltésre, csökkentve ezzel az adóbevételeket. A finomra vágott dohány adója január óta 22 400 forint kilogrammonként, áprilistól pedig 23 600 forint lesz. Tavaly a második félévben 20 700 forint volt az adó mértéke.