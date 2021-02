A csengeri örökösnő 770 millióval rövidítette meg a hiszékenyeket

A csengeri örökösnőként elhíresült szabolcsi asszonyt üzletszerűen elkövetett csalássorozattal vádolják, ami miatt 10 évre börtönbe zárná az ügyészség. Az ügyészség szerint egy nem létező apai örökségre hivatkozva kért kölcsönöket, összesen több mint 770 millió forintos kárt okozott. Az asszony tárgyalást kért, és több tanú kihallgatását is, köztük Kósa Lajos fideszes politikusét - számolt be a hétfői tárgyalásról az RTL Híradó.

A csengeri M. Máriának tíz év szabadságvesztést és tíz év közügyektől eltiltást ajánlott fel a Mátészalkai Járásbíróság arra az esetre, ha a nő elismeri a bűnösségét a különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalási ügyében, valamint ha lemond a tárgyaláshoz való jogáról - írta a mai tárgyalásról a Blikk.

A csengeri nő a házi őrizete alatt is pénzt csalt ki ismerőseitől, így most a nyíregyházi börtönben ül. A mai távmeghallgatással tartott bírósági tárgyaláson nem ismerte el a bűnösségét és kérte a tárgyalás megtartását.

A korábban szerény körülmények között élő, háztartásbeli nő többeket - köztük vállalkozókat, cégeket és Kósa Lajost, aki később csalónak nevezte M. Máriát - egy 1300 milliárd forintos németországi hagyatékkal hitegette, és arra hivatkozva, hogy költséges az örökségéhez hozzájutnia, kölcsönöket kért. A vád szerint legalább húsz embertől csalt ki több mint 770 millió forintot - hangzott el az RTL Híradóban.

A nőt 2018 tavaszán hozták haza Svájcból, ellene nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak. Kósa Lajos kedden nem kommentálta a tárgyalás hírét. A csengeri nő a tárgyaláson is azt állította, hogy a pénz létezik. A hatóságok szerint a nő igazi apja Debrecenben hunyt el, és nem hagyott rá milliárdokat - M. Mária szerint viszont ő nem az igazi apja volt, ezért DNS-vizsgálatot kért. A tárgyalás márciusban folytatódik - számolt be a tárgyalásról a híradó.