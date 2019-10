Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csillogó stadionok, lepusztult egészségügy - kép Magyarországról

Csillogó stadionokról és lepusztult kórházakról ír szombati számában a The New York Times, amely ezzel a kettősséggel mutatja be az orbáni Magyarországot.

A Felcsúti Pancho Aréna 20 méterre áll Orbán Viktor miniszterelnök házától. A profi stadionban kétszer annyi ülőhely van, mint ahányan Felcsúton laknak. Ugyan ebben a megyében a legnagyobb kórházban a női mosdóban nincs szappan, a férfiben nincs működő piszoár. Van olyan este, hogy két orvos próbálja állni a betegek rohamát. Ezzel a felütéssel kezdi cikkét Patrick Kingsley és Benjamin Novak.

Megemlítik, hogy 2010 óta rengeteg orvos távozott az országból, az egészségügyi kiadások pedig csökkentek a GDP arányában. Ennek ellenére a magyar vállalkozók milliárdos TAO-támogatásokat adhatnak a sportra. Ennek egyik legnagyobb haszonélvezője az Orbán Viktorhoz közel álló futballcsapat.

Bár ez korrupciós kockázatokat rejt magában, a vizsgálatokról döntő Főügyész (Polt Péter) néha együtt néz meccset a miniszterelnökkel a Pancho Arénában - írja a lap.

Aki közel szeretne kerülni Orbán Viktorhoz, az a futballon keresztül teheti ezt meg - mondta a lapnak Juhász Attila, a Political Capital elemzője.

Az egészségügy züllesztése mellett Orbán Viktor kormánya gyengítette az átláthatóságot, a médiát, a bíróságokat és más demokratikus intézményeket. Miközben Magyarországon nagyon sokan halnak meg megelőzhető betegségekben, a kormány nem adja ki, a kórházi fertőzések adatait sem, mondván az csak pánikot eredményezne.

Bár a kormány megemelte az orvosok bérét, még mindig sokkal kevesebbet keresnek, mint Európa más részein - írják.

A cikk megemlíti Zacher Gábor lemondását is a Honvédkórház sürgősségi osztályának éléről. A távozás oka a rossz körülmények és az alulfinanszírozottság volt. Eközben a kormány meggyengítette az egészségügyi adminisztrációt is. Nincs különálló egészségügyi tárca, meggyengült a felügyelet, az orvosok pedig csak pozitív dolgokról beszélhetnek.

