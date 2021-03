Szereti a zöldség- és gyümölcsleveket? Erről jó, ha tud!

A napjainkra kialakult élelmiszer-kínálatban szinte minden évszakban készíthetünk a szezonra jellemző friss zöldség- és gyümölcsleveket. A variációk végtelenek, a lényeg a frissesség. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szervezetünk számára lényeges ivóvizet nem helyettesítik, és a természetescukor-tartalmukra is érdemes odafigyelni.

A friss zöldség- és gyümölcslevek tartalmazzák mindazokat a hasznos ásványi anyagokat és vitaminokat, amit az alapul szolgáló zöldség és gyümölcs, de a hozzáadott cukor, színezék és tartósítószer nélkül.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a szervezetünk számára lényeges ivóvizet nem helyettesítik, és a természetescukor-tartalmukra is érdemes odafigyelni - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Ételt csak okosan! oldalán.

Otthon készített levek

Az ivólevek elkészítéséhez válasszunk friss, minőségi, feszes, sima héjú gyümölcsöt, zöldséget. Dobozban értékesített termékek esetében vásárláskor olyat válasszunk, amelyben a termék hibátlan, és az alján nem gyűlt össze a gyümölcs sérülése miatt kifolyó lé. A zöldséget és gyümölcsöt célszerű gondosan válogatni. A romlottat, sérültet eltávolítani.

A zöldség és gyümölcs felületén, a termesztéséből betakarításából származó szennyeződések - pl. talajszennyezés, növényvédőszer-maradékok - lehetnek, ezért felhasználás előtt kihagyhatatlan az alapos, esetenként áztatással is kiegészített, bő folyó vizes mosás. A hámozás nem váltja ki a mosást, de szükséghelyzetben éljünk vele. Itt is, mint mindig a konyhában, csak tiszta eszközökkel és kézzel dolgozzunk!

Az aprításhoz használjunk külön, a zöldségeknek és gyümölcsöknek elkülönített vágódeszkát.

A könnyebb emészthetőség érdekében az így készített, frissen facsart leveket hígíthatjuk ivóvízzel. Citromlé hozzáadásával segíthetjük a levek színmegőrzését, és gazdagíthatjuk ízvilágukat.

Az elkészült italokat frissen, lehetőség szerint egy órán belül javasolt elfogyasztani. A tisztán kezelt maradékot - a romlás megelőzése érdekében - zárt edényben, hűtőben tároljuk, és lehetőleg még a készítés napján fogyasszuk el.



Vásárolt levek

Ha étteremben, kávézóban vagy utcai árusnál veszünk frissen facsart gyümölcslevet, figyeljünk arra, hogy az eladó is tartsa be az élelmiszer-biztonsági szabályokat. Itt is főleg a gyerekek, idősek és gyenge immunrendszerű személyek esetében kell odafigyelni a körülményekre és a frissességre.

Ha a gyümölcs- vagy zöldséglé bármi okból gyanús vagy nem megfelelő, azt ne fogyasszuk el!