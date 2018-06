Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Eljárás indult a Mini Hungary Park ügyében

Több mint félmilliárdos költségvetési csalás gyanújával indult eljárás a mórahalmi Mini Hungary Park ügyében. A pénzügyi nyomozók három embert őrizetbe vettek, kettőjük előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészség - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Szanka Ferenc közölte, a beruházó cég vezetője és a vele vállalkozási szerződésben álló gazdasági társaság irányítója, valamint az államilag támogatott projekt műszaki ellenőre ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt indult nyomozás - írja az MTI.

A megalapozott gyanú szerint a terheltek egymással összejátszva mintegy 550 millió forint kárt próbáltak meg okozni az uniós és a magyar költségvetésének a történelmi Magyarország műemlékeit makettekkel bemutató park kivitelezése során.

A gyanú szerint a 2013 májusa és 2014 júniusa között elkészült makettek darabszámáról és a projekt készültségi fokáról valótlan tartalmú dokumentumokat nyújtottak be a regionális fejlesztési ügynökségnek. A gyanúsítottak így el nem végzett munkákra és be nem szerzett dolgokra is kérték a támogatások kifizetését, valamint a már kifizetett támogatások elszámolását.

Az állami és az uniós költségvetést ténylegesen 436 millió forint vagyoni hátrány érte, amelyből a végrehajtási eljárás során mintegy 50 millió forint térült meg. Az utolsó kifizetési csomagot ugyanis a támogató nem fogadta el, és az ellenőrzéskor tapasztalt szabálytalanságok miatt 2015 februárjában elállt a szerződéstől, az addig kifizetett összeg visszafizetésére kötelezve a beruházót.

A főügyészség kezdeményezte a beruházó cég, valamint a vele szerződésben álló vállalkozás ügyvezetőjének előzetes letartóztatását és a műszaki ellenőr házi őrizetét.

Fotó: Shutterstock