Elképesztő fejlesztést terveznek a Balatonnál

Elektromos hajókkal hajózható csatornák kötnék össze a Dunát az ország nagy tavaival és más vízgyűjtőhöz tartozó folyóival - derül ki a Balatontipp birtokába jutott dokumentumból.

Az elképzelés főleg uniós pénzekre épül, kidolgozói szerint egyszerre adhat nagy lökést a turizmusnak, miközben tenger nélkül is igazi vízi országgá tenné hazánkat - olvasható a portálon.

Első lépésben Budapesttől a Velencei-tavon át a Balatonig építenék ki a víziutat, és megteremtenék a Duna és a Tisza összekötését, majd végül a Fertő-tó is részévé válna az országos víziút hálózatnak.

Földalatti csatorna megépítésében gondolkodnak a Balaton és a Fertő-tó esetében a Rába és a Zala összekötésénél.

A tervezők nem szintbeli kikötőket is álmodtak a víziúthoz. A Budai-várnál például gy sikló lifttel mozgatott hatalmas medence vinné fel az ehajókat a kormányzati negyedbe. Hasonlót terveznek a tihanyi apátsághoz és a Badacsonyon lévő Kisfaludy-kilátóhoz is. A liftek kifejlesztéséhez már egy csoport el is utazott Skóciába, hogy a hasonló elven működő Falkirki kereket tanulmányozza.

Rövidesen elkészül az a törvényjavaslat is, amelyik meghatározza, kinek lehet saját kikötője az evíziút partján, illetve milyen anyagi, kapcsolati feltételek kellenek az ilyen telkek megszerzéséhez

