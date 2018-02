Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fordulat a szupertraffipax-ügyben

Két elutasító határozat után a rendőrség végül mégsem fizetteti meg a 300 ezer forint bírságot azzal az autóssal, akit tavaly októberben fotózott le a balatonföldvári szupertraffipax - írja az Infostart.

Rendszerhiba történt, amikor a Véda kapuja alatt áthajtó Skoda Octaviáról azt állították, hogy 50 km/óra helyett 167-tel száguldott a 7-es út balatonföldvári szakaszán.

Az ügyben mindössze három, a Véda-rendszer által készített fotót láthatott az érintett, melyek közül csak kettőn látszott a Skoda Octavia, és csupán az egyiken szerepel sebességadat.

A rendőrség szerint az autó, amelyben egyébként négy felnőtt és egy gyerek utazott, legalább 167 km/óra sebességgel ment, amikor lemérték. Vezetője viszont állította, hogy egyáltalán nem szabálytalankodott - írja a portál.

A család először kifogással élt a határozattal szemben, majd ügyvédjükkel fellebbeztek, de hiába. Első és másodfokon is helybenhagyták a büntetést, mondván a sebességmérő berendezés hitelesített mérőeszköz, melyet éppen tavaly vizsgáltak be, így 2019 közepéig, a hitelesítési bizonyítvány lejártáig nincs ok kételkedni a működésében.

Február 1-én újabb levelet kapott a család. Ezúttal az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Közlekedésrendészeti főosztályának vezetője, Óberling József ezredes, illetve ügyintéző munkatársa írt. A közlekedésrendészet megsemmisítette az első fokon eljáró Vas megyei, és a másodfokon eljáró Budapesti rendőr-főkapitányság döntését. Így a családnak nem kell fizetnie, ügyüket lezárták, a fellebbezés miatt befizetett illetéket is visszautalják nekik.

