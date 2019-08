Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Forint: hamarosan véget ér egy korszak

Néhány nap múlva véget ér egy hosszú korszak: augusztus 30-án lehet utoljára beváltani a Bartók Bélával díszített ezer forintos és az Ady Endre fémjelezte ötszázas bankjegyeket.

Ezeket még 1999-ben vonták be, de szeptemberig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) még névértéken beváltja a megmaradt bankjegyeket. Azért lesz ez egy korszak vége, mert ezek voltak az utolsó bankjegyek, amelyeken nem király, fejedelem vagy egyéb politikus szerepelt, hanem művész - emlékeztet a Bank360.hu.

A bankjegycsere folyamatos, a jegybank megújítja és korszerűbbé teszi azokat, hogy a hamisítóknak minél nehezebb dolga legyen. A legtöbb ráncfelvarráson az ezres esett át, a régi zöld Bartók mellett ugyanis két bevont Mátyás király is várja az átváltási határnapját. Az MNB csereprogramja keretében az elmúlt években minden címlet megújult, ezek egységes biztonsági elemeket kaptak, néhányuknak a színe is más lett.



MNB MNB

Továbba már csak október 31-ig lehet fizetni a régi ötszázassal, december 31-ig pedig a régi tízezres bankjeggyel. Persze mindkét bankót el lehet még sütni a bankfiókokban és a postákon további három éven át. 2027-ben az első kék színű, Mátyás királyos ezres - ezen még nincs fémszínű csík, csak valamilyen sárga sáv - átváltási ideje jár le. Ebből a bankóból azóta már a harmadikat fogyasztjuk, a második széria 2038-ig lesz átváltható a jegybankban és még két évig fogadják el a Postán és a bankfiókokban.

A bankok és posták még egy évig fogadják el a régi, narancssárga húszezrest, a lila ötezrest és az első szériás kétezer forintos bankjegyet.

A bevont bankjegyekkel a bevonási határidő után már nem lehet fizetni, azt nem fogadják el fizetőeszközként. Ezt követően még három évig ugyanakkor bármely posta és bármely bankfiókban beváltják a bevont bankjegyeket - a bank dönthet úgy, hogy ezt követően is elfogadja befizetéskor vagy átválthatja, de erre csak három évig kötelezhető. Ha a bevonást követő három év után is rábukkanunk egy köteg bankjegyre, akkor sincs ok az aggodalomra: az MNB a bevonást követő húsz évig ugyanis még átveszi és beváltja azt. Szűkíti ugyanakkor a lehetőségeket, hogy erre kizárólag a jegybank lakossági pénztárában van lehetőség.

Ha pedig valaki nem akar órákat utazni pár régi ezres miatt, akár levélben is feladhatja a bevont bankókat. Ehhez azonban értéknyilvánítást kell kérni a postán, amelynek díja van: tízezer forint értékig 535 forintba kerül és sávosan emelkedik, 150 ezer forint felett 9980 forintot kell fizetni. Ha valaki így adja fel a bevont bankókat, kérheti, hogy a jegybank utalással teljesítse az átváltást, így legalább a visszaküldés díját nem kell megfizetni. Arra pedig nincs megkötés, hogy legfeljebb hány darab vagy milyen névértékű bankjegyet lehet egyszerre átváltatni.