Szereti a sonkát? Rossz hírt közöltek húsvétra

Hamarosan itt a húsvét, a sonka ára emelkedik. Az ágazati szakemberek szerint nem 1-2 százalékról van szó, hanem ennél nagyobb mértékű áremelés várható. Idén eddig a tavalyi hasonló időszakhoz képest átlagosan 10-15 százalékkal drágultak a füstölt hústermékek - írja a Népszava.

Füstölt termékekből éves szinten 7-8 ezer tonnát forgalmaznak a kereskedők, és ennek nagyjából az egyharmadát vásárolják meg a fogyasztók a húsvéti ünnepekre.

A füstölt húskészítmények széles kínálatában az árak is igen eltérők - mondta a lap szerint Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke, a szakmai szervezet csütörtöki sajtótájékoztatóján. A húsvéti gyorsérlelt, főtt sonkának kilója már 1400-1500 forintért is kapható, míg a hagyományos érlelésű termékek 2500-3000 forintba is kerülhetnek. A speciális készítmények pedig ennél is drágábbak, 3000-6000 forintot kóstálhatnak.

A hagyományos, illetve a különleges technológiával készülő termékek élvezeti értéke nyilván eltér a kommerszebb sonkákétól, de az alacsonyabb árszinthez tartozó készítmények minősége a maguk kategóriájában szintén jó. A húsiparnak minden fogyasztói réteg igényeit ki kell elégíteni - tette hozzá a Hússzövetség elnöke.

Érdemes ismert gyártó áruját megvenni. Kockázatos olyan sonkát vásárolni, aminek a címkéjén nincs feltüntetve a gyártó, vagy ismeretlen cég neve szerepel rajta, illetve a piacon az árus nem tudja megnevezni honnan származik - írja a Népszava.