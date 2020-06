Gulyás Gergely: 590 milliárd forintnál tart a járványszámla

Múzeum épül a Citedellánál, a veszélyhelyzet lejárta után nyithatnak a mozik - derül ki a csütörtöki kormányinfón.

Magyarország sikeresen védekezett a koronavírus ellen, sikeresebben, mint Nyugat-Európa országai, eddig a járvány elleni védekezés 590 milliárd forintba került - mondta a hvg.hu szerint Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón.

Az egészségügy felkészült a tömeges megbetegedésre, úgy is, hogy az eddig nem jött el, és a kormány reméli, a második hullám sem fogja elhozni. Azonban a miniszter arra kért mindenkit, hordjanak maszkot és ügyeljenek a másfél méteres távolságtartásra.

A kormányinfón kiderült azt is, hogy amint vége a veszélyhelyzetnek, nyithatnak a színházak, mozik, múzeumok, fürdők. A Parlament június 16-án szavazhat a veszélyhelyzet megszűnéséről, Gulyás azt mondta, arra kérik Kövér László házelnököt és Áder János köztársasági elnököt, mihamarabb írják alá majd a törvényt. A sávos vásárlás fenntartását azonban továbbra is indokoltnak látja a miniszter. Bejelentette, az autós koncerteket mindenkinek engedik a jövőben. A kormány arról is döntött, hogy a Citadellán létrejön a Magyar Szabadság Múzeuma.