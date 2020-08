Gulyás Gergely: reménytelennek látszó helyzeteket is megfordíthatunk

A legbátrabb falu címet viselő Vas megyei község Kercaszomor ékes példája annak, hogy néha a reménytelennek tűnő küzdelem megvívása is győzelemre vezethet és hozhat eredményt - hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely, amikor felavatta a település centenáriumi emlékművét szombaton. Ezt az 1920-ban indított honvédő fegyveres felkelés emlékére állítottak.

Vannak helyzetek, amikor küzdelem nélkül nem lehet megmaradni, amikor bátorsággal és elkötelezettséggel reménytelennek látszó helyzeteket is megfordíthatunk, különösen akkor, ha az igazság a mi oldalunkon áll - mondta Gulyás Gergely beszédében.

Ilyen helyzet volt az is, amikor egy kis falu lakói 1920 augusztus elején vállalták a fegyveres harcot a sokszoros túlerővel szemben, és noha a harcban nem győzhettek - hihetetlen módon és váratlanul - a Trianoni békediktátum ellenére is sikerült kivívniuk, hogy továbbra is Magyarországhoz tartozhassanak - tette hozzá a miniszter.