Gyorsabban jöhetnek a Suzukik

Az eddiginél hamarabb kerülhetnek gyártásba, majd az utakra a Suzukik egy több mint 5 milliárdos fejlesztés eredményeként.

Megvalósításának végső fázisába lép a Magyar Suzuki Zrt. négyéves innovációs projektje, amelynek keretében többlépcsős gyártmányfejlesztést hajtanak végre a költséghatékonyabb és környezetbarátabb termelés érdekében - közölte a cég az MTI-vel.

Gyorsulás a tervezőasztaltól az utakig

A projekt összköltsége 5,308 milliárd forint, amelyből 2,712 milliárd forintot a cég állt, 2,596 milliárd forint pedig a Széchenyi 2020 program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A projektet konzorciumi együttműködésben valósítja meg az autógyártó cég a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., a Pemü Műanyagipari Zrt. és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara bevonásával.

A három éve indult, többlépcsős gyártásfejlesztés eredményeképpen a Magyar Suzuki intelligenssé tette hegesztési hálózatát, valamint modernizálta logisztikai rendszerét - ismertetik. A közleményben Urbán László, a vállalat vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta: a digitalizációnak köszönhetően a japán anyavállalat tervezőasztalairól hamarabb kerülnek az autók a hazai tömeggyártásba, ezáltal felgyorsítva az új modellek bevezetését a magyar piacra.

Az elmúlt időszakban a Suzuki digitalizálta belső alkatrészellátási rendszerét is, amely alkalmas arra, hogy azonnal megjelenítse az anyagmozgással és készletekkel kapcsolatos visszajelzéseket, ezzel is javítva a hatékonyságot. A projekt hátralévő részében a Suzuki és partnere a jelenleg használt alapanyagoknál fejlettebb égésgátlású és jobb műszaki paraméterekkel rendelkező polimereket fejleszt. A vállalat célja, hogy ezzel is tovább növelje modelljei biztonságát, illetve hozzájáruljon a környezet megóvásához és autói üzemanyag-felhasználásának csökkentéséhez. A projekt a tervek szerint a jövő év végén zárul le.

Autók, számok, milliárdok

A Magyar Suzuki Zrt. 2018-ban több mint 172 ezer járművet gyártott Esztergomban, ennek túlnyomó része, mintegy 122 ezer darab Vitara volt, a többi SX4 S-Cross, amely az új autók piacán - a magánszemélyek vásárlásai alapján - átvette az első helyet a korábbi listavezető Vitarától.

Az cég 2018-ban 171 885 járművet értékesített 123 országban, ezek 95 százaléka Esztergomban készült. A Magyar Suzuki nettó árbevétele 2018-ban 1,953 milliárd euró volt a 2017. évi 2,1 milliárd euró után. Ebből a belföldi árbevétel 280,4 millió eurót tett ki, ami 18,6 százalékos növekedést jelentett. Az adózás előtti eredmény tavaly 82 millió euróra rúgott, ami némileg elmaradt a 2017-ben elért 90,8 millió eurótól. A Suzuki letelepedése óta 1,79 milliárd eurót fektetett be Magyarországon, ebből 267 millió eurót az utóbbi öt évben. A Suzuki márka részesedése a magyarországi új személyautók piacán az idén szeptemberben már elérte a 17,7 százalékot.